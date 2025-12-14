Tunel secret descoperit la granița Poloniei cu Belarus. Peste 180 de migranți au trecut prin el - VIDEO

Autoritățile de frontieră din Polonia au anunțat vineri că mai mult de 180 de migranți au reușit să treacă granița printr-un tunel ascuns într-o zonă împădurită de la frontiera cu Belarus. Tunelul a fost descoperit joi, iar aproximativ 130 de persoane au fost reținute pe teritoriul polonez. Restul se află încă în libertate, potrivit comunicatului oficial.

Poliția de frontieră a publicat imagini cu pasajul subteran săpat prin rădăcini și pământ, consolidat cu stâlpi de lemn și bare metalice. Tunelul avea o înălțime de doar 1,5 metri, ceea ce îi obliga pe cei care îl foloseau să se deplaseze aplecați.

Contextul crizei migranților

Polonia, stat membru al Uniunii Europene, se confruntă din 2021 cu o criză migratorie la granița cu Belarus. Varșovia acuză regimul de la Minsk și aliatul său, Moscova, că ar încuraja migranți din Orientul Mijlociu și Africa să treacă ilegal frontiera pentru a destabiliza țara. Belarus și Rusia au respins în repetate rânduri aceste acuzații, scrie  CNN.

Al patrulea tunel descoperit în 2025

Grănicerii polonezi au precizat că acesta este al patrulea tunel identificat anul acesta în regiunea Podlaskie, situată în vestul țării. Descoperirea confirmă intensificarea încercărilor de trecere ilegală a frontierei prin metode tot mai elaborate.

