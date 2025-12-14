Poliția de frontieră a publicat imagini cu pasajul subteran săpat prin rădăcini și pământ, consolidat cu stâlpi de lemn și bare metalice. Tunelul avea o înălțime de doar 1,5 metri, ceea ce îi obliga pe cei care îl foloseau să se deplaseze aplecați.

Contextul crizei migranților

Polonia, stat membru al Uniunii Europene, se confruntă din 2021 cu o criză migratorie la granița cu Belarus. Varșovia acuză regimul de la Minsk și aliatul său, Moscova, că ar încuraja migranți din Orientul Mijlociu și Africa să treacă ilegal frontiera pentru a destabiliza țara. Belarus și Rusia au respins în repetate rânduri aceste acuzații, scrie CNN.

Al patrulea tunel descoperit în 2025

Grănicerii polonezi au precizat că acesta este al patrulea tunel identificat anul acesta în regiunea Podlaskie, situată în vestul țării. Descoperirea confirmă intensificarea încercărilor de trecere ilegală a frontierei prin metode tot mai elaborate.

