UPDATE 7:00 - Explozie la un depozit de petrol din Crimeea ocupată

Explozie au fost raportate la un depozit de petrol din apropiere de Simferopol, în Crimeea ocupată, la o fabrică chimică din orașul rus Veliki Novgorod și la mai multe instalații energetice, au relatat instituții media în seara zilei de 13 decembrie.

Un depozit de petrol din apropiere de Uryupinsk, în regiunea Volgograd, precum și o centrală electrică din Smolensk ar fi fost lovite de drone, potrivit relatărilor din presă.

Autoritățile ruse au raportat 41 de drone deasupra teritoriului Crimeei ocupate, în contextul exploziilor semnalate la un depozit de petrol de lângă Simferopol, a transmis canalul pro-ucrainean de Telegram Crimean Wind.

Detaliile nu au putut fi verificate imediat, iar armata ucraineană nu a comentat încă atacul.

Ucraina lovește în mod regulat infrastructura militară rusă pentru a diminua capacitatea de luptă a Moscovei, în timp ce războiul împotriva Ucrainei continuă.

Energia rusească finanțează direct efortul de război al Kremlinului, iar Kievul consideră instalațiile energetice drept ținte militare.