În noaptea de vineri spre sâmbătă, armata rusă a atacat regiunea Odesa. Cinci oameni au murit, inclusiv un copil de trei ani. De asemenea, opt persoane au fost rănite, iar 12 sunt date dispărute. Jumătatea unui bloc de locuit s-a prăbușit, 18 apartamente au fost distruse, potrivit Agora.md.

Aproximativ zece stații electrice și o centrală termică au fost avariate. În urma atacurilor au izbucnit incendii, care au afectat și clădiri rezidențiale și administrative. Patru persoane au fost rănite.

Autoritățile locale afirmă că aproape întreg orașul a rămas fără electricitate, încălzire și apă.

Compania de electricitate DeTEK a transmis că 20 de substații din regiune au fost avariate de atacurile rusești, afectând și mai mult infrastructura energetică critică.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, odată cu apropierea sezonului rece. Numeroasele întreruperi masive de curent pun în pericol și rețelele energetice ale statelor vecine, în special din Republica Moldova, dar și din România.