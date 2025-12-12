În data de 12 decembrie 2025, buletinele de analiză emise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași, în urma prelevării probelor de apă din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, au confirmat nereguli majore.

Rezultatele analizelor indică neconformități severe. Șapte din cele opt probe analizate sunt necorespunzătoare pentru parametrul clor rezidual liber, valorile înregistrate fiind sub limita minimă admisă, indicând o dezinfecție insuficientă.

Șase din cele opt probe sunt neconforme prin depășirea valorilor de referință pentru numărul total de bacterii mezofile. Mai grav, în șase din cele opt probe a fost identificată prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referință admis.

Ca răspuns la această situație de urgență, Ministerul Sănătății a activat de urgență mecanismele instituționale de intervenție. Ministrul se deplasează la Iași pentru a coordona direct intervenția la nivel local, gestionând situația împreună cu DSU, ISU și Prefectul.

Ce măsuri a luat Ministerul Sănătății

La nivel central, a fost constituită o celulă de criză care include spitale de urgență pentru copii din București – „Grigore Alexandrescu” și „Marie Curie”, Spitalul Județean de Urgență Suceava, precum și alte unități sanitare. Aceste spitale se află în stand-by pentru a prelua pacienți în cazul în care situația de la Spitalul „Sf. Maria” nu poate fi gestionată în condiții de siguranță maximă.

Prioritatea rămâne gestionarea eficientă a crizei la nivel local. Totodată, DSP Iași a primit dispoziția de a efectua testarea microbiologică a pacienților și a personalului medical pentru a preveni orice risc epidemiologic sau microbiologic și pentru a asigura intervenții medicale rapide, în funcție de rezultatele obținute.

Situația este monitorizată permanent, iar toate deciziile sunt luate exclusiv pe baza evaluărilor tehnice și a recomandărilor specialiștilor în sănătate publică. Ministerul a anunțat că va reveni cu informații oficiale actualizate pe măsură ce datele din teren evoluează.