Un fost președinte al Comitetului Militar al NATO avertizează că există un pericol real de război cu Rusia în următorii trei până la cinci ani.

El subliniază că ambițiile Moscovei sunt clare, iar forțele armate ruse, în special cele terestre, sunt reconstruite rapid pe fondul unei economii în plină expansiune.

Deși Rusia nu are capacitatea de a purta un conflict cu Europa în timp ce este angajată în războiul din Ucraina, acest conflict trebuie să se încheie pentru a elibera forțe capabile să lupte în altă parte.

Potrivit expertului, doctrina militară rusă include utilizarea armelor nucleare tactice într-un conflict convențional.

Momentul critic al războiului: Herson 2022

Întrebat dacă a simțit vreodată că războiul a scăpat de sub control, fostul oficial NATO a indicat toamna anului 2022 ca fiind momentul cel mai îngrijorător. Atunci, aproximativ 20.000 de militari ruși, cu tot echipamentul, au fost blocați pe malul vestic al Niprului, în Herson. Retragerea lor spre est era îngreunată de existența unui singur pod mic peste râu.

În acel moment, ministrul rus al Apărării (Serghei Șoigu) a contactat Londra, Paris și Washington pentru a le informa despre posibila utilizare a unei bombe atomice tactice. Deși nu știe exact care au fost răspunsurile, mesajul primit din acele capitale a fost suficient de ferm încât "rușii au încetat să mai ia în considerare opțiunea bombei atomice." Oficialul crede că SUA ar fi cerut Ucrainei să le permită rușilor să traverseze podul.

Retragerea rusă din Herson a fost ulterior "foarte ordonată" deoarece ucrainenii nu i-au atacat, iar discuțiile cruciale s-au purtat bilateral între cele trei națiuni nucleare ale Alianței (SUA, Marea Britanie, Franța) și Rusia, fără implicarea formală a NATO.

Tacticile din „zona gri” și răspunsul NATO

Fostul președinte confirmă că Rusia aplică același model de agresiune față de Europa pe care l-a folosit cu Georgia și Ucraina: atacuri cibernetice, drone și sabotaj. El consideră că multiplele cazuri de otrăviri, incendieri și alte acțiuni din "zona gri" din ultimii doi ani sunt opera Rusiei, menite să sperie cetățenii europeni și să le diminueze sprijinul pentru Ucraina.

Referitor la planurile succesorului său de a nu exclude măsuri directe împotriva activităților rusești din "zona gri," oficialul a menționat că, deși planificarea situațiilor neprevăzute este necesară, el nu vede nicio schimbare în politica NATO deocamdată. „Dacă vrem să continuăm să vorbim despre o ordine internațională bazată pe reguli, nu ar trebui să încălcăm regulile noi înșine.”

Totuși, el a subliniat că, în cazul unui război declanșat de Rusia împotriva NATO, Alianța ar riposta legitim și proporțional: ar ataca în adâncimea teritoriului rus, vizând fabricile de drone și bazele de lansare cu lovituri de precizie. Acesta nu ar fi un atac preventiv, ci o contraofensivă menită să împiedice inamicul să prelungească războiul prin distrugerea economiei militare a acestuia.

Liderii europeni trebuie să fie sinceri cu cetățenii

În final, oficialul a criticat liderii europeni care nu sunt sinceri cu cetățenii lor în privința costurilor apărării. „Dacă nu le explicați cetățenilor dumneavoastră cum veți plăti pentru aceste planuri, nu știu dacă mințiți, dar cu siguranță vă încalcați responsabilitatea.”

El a amintit de summitul NATO de la Haga, unde europenii s-au angajat să majoreze cheltuielile pentru apărare. Conducerea NATO revizuiește anual progresele fiecărui stat membru, iar la următorul summit din Turcia, liderii vor primi un raport confidențial care va arăta cum și-au îndeplinit promisiunile de a investi în capabilitățile la care s-au angajat.