Aceasta a fost exclusă de cinci ori din magistratură din cauza ieșirilor nervoase din sala de judecată și a fost acuzată și că și-ar fi lovit un coleg. Mai mult, Panioglu ar fi decontat chiria, deși avea casă în București.

Redacția Realitatea PLUS i-a solicitat un punct de vedere Danielei Panioglu cu privire la toate acuzațiile aduse în spațiul public.

Panioglu a transmis că apartamentul pe care îl deținea în București era unul nefinisat și a executat finisajele cu dificultate, motiv pentru care a avut nevoie de chirie decontată de buget.

Aceasta NU a negat lovirea unui coleg magistrat, ci a transmis că la recurs nu s-a reținut infracțiunea, instanța luând în calcul doar acuzația privind țipetele în sala de judecată. Aceasta spune și că a formulat plângere penală în recurs, dar aceasta a fost clasată.

Judecătoarea Panioglu a decontat ilegal chiria

DANIELA PANIOGLU: Nu v-am întrebat pentru dumneavoastră! Am dat cuvântul apărătorului! Îl apărați pe apărător? Îl apărați pe apărătorul părții civile? Îl apărați?

AVOCATA: Doamna președinte, îmi permiteți?

DANIELA PANIOGLU: Spuneți, doamna avocat, ce își retrage clienta dumneavoastră? Își retrage apelul, da? În acest caz, nu își mai poate retrage plângerea. E corect juridic? E logic? E logic, doamna avocat?

AVOCATA: E logic, dar s-a retras și plângerea în fața notarului.

DANIELA PANIOGLU: Doamna avocat, vreți să vă trimitem la cursuri de drept?

Daniela Panioglu este o judecătoare extrem de controversată. Ea a fost exclusă din magistratură de 5 ori de către Consiliul Superior al Magistraturii în urma derapajelor din sala de judecată. Ea s-a pensionat anul acesta după ce dosarul său a fost aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii și semnat de președintele Nicușor Dan.

INCULPAT: Mașina care era..

DANIELA PANIOGLU: Haideți că nu avem timp toată ziua și săptămâna viitoare pentru dumneavoastră. Lăsați-mă…că ați dat declarația. Vreți să mai spuneți ceva în completare? Astea au fost nelămuririle noastre.

INCULPAT: Ce mă întrebați aia vă răspund.

Daniela Panioglu a fost cercetată disciplinar de mai multe ori de către Inspecția Judiciară. Ea a fost reprezentată în procesele împotriva CSM de către avocatul Doru Trăilă. Ea declara în 2022 citez: Mulțumesc, deși este un cuvânt neîncăpător, în primul rand, judecătorilor supremi care au dat dovadă de profesionalism și de neclintire în a ne face dreptate. În același timp, avocaților noștri Doru Trailă și Andrei Ștefan." Doru Trăilă este avocatul inculpat alături de Florian Coldea în dosarul de corupție din justiție, unde dosare grele au fost optimizate de judecători.

DANIELA PANIOGLU: Eu zic să nu vă mai înhăitați amândoi, da? Și să vă vedeți de viață așa cum trebuie, nu să ajungeți la vârsta asta prin penitenciare.

INCULPAT: Doamne ajută!

DANIELA PANIOGLU: Pronunțarea și motivele de apel până la termenul următor, până în 9 martie, da? Rămâneți cu apărători din oficiu amândoi, da?

INCULPAT: Da.

DANIELA PANIOGLU: Hai, sus amândoi când vorbiți cu instanța! Deci amândoi apărători din oficiu, da?

Daniela Panioglu a apărut pentru prima dată în atenția publică în scandalul chiriilor din Capitală decontate de către stat, chiar dacă avea locuință în București de mai mulți ani.

