Aceasta a împărtășit o poveste cu tâlc despre Sfântul Spiridon, prăznuit în această zi, și despre rolul mamei ca sprijin spiritual al familiei.

Ce a transmis Cristela Georgescu?

Cristela Georgescu, care spune că a avut ocazia să se închine la racla Sfântului Spiridon în Corfu, subliniază importanța modestiei, a credinței și a responsabilității morale într-o lume în care valorile se zdruncină tot mai ușor.

„𝑵𝒖 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒄𝒂̆ 𝒆 𝒑𝒊𝒆𝒓𝒅𝒖𝒕, 𝒄𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒄𝒂̆ 𝒆 𝒊𝒖𝒃𝒊𝒕...

La ceas târziu de seară (când mamele își sfârșesc treburile casei și ale zilei), vă las cu o povestioară… Cu tâlc. Despre și cu Sfântul Spiridon, pe care l-am cinstit astăzi și la care am avut și eu binecuvântarea să mă închin în Corfu…

Viața lui ne arată limpede: un păstor simplu a ajuns Sfânt prin inima sa smerită și miloasă, trăind o viața duhovnicească.

În vremuri în care lumea se destramă și nu prea mai găsim modele de urmat pe pământ, mai ales noi, mamele, suntem chemate să fim puntea către Cer a copiilor noștri. Pornind de aici, întărim țara cea mică: familia și, astfel, familia cea mare: țara.

***

Pe vremea când Sfântul Spiridon era încă păstor în insula Cipru, avea o turmă mică de oi, dar tare iubită. Nu ținea oile pentru bogăție, ci pentru că îi plăcea liniștea câmpurilor și blândețea acelor animale nevinovate.

Într-o zi de primăvară, când iarba abia începuse să mijească, un mieluț s-a rătăcit din turmă. Vântul bătea puternic, iar în depărtare se auzeau lupii, așa că Sfântul Spiridon a pornit imediat în căutarea lui. Știa bine că un miel speriat nu se poate descurca singur.

A mers ore în șir prin văi și coline, strigându-l cu voce calmă:

— Mielușelule, unde ești? Nu te teme, vin să te iau acasă.

După un timp, a auzit un behăit slab venind dintr-un desiș. Când s-a apropiat, a văzut că mielul căzuse într-o groapă îngustă și nu mai putea ieși. Era obosit, ud și tremura. Sfântul Spiridon a îngenuncheat la marginea gropii și i-a spus cu blândețe:

— Nu ți-am spus eu că nu te las singur? Nimeni nu e prea mic ca să fie uitat.

Dar groapa era adâncă, iar pereții alunecoși.

Atunci, Sfântul Spiridon s-a rugat încet, din toată inima lui simplă. Și în chip minunat, pământul de la margine s-a întărit, formând o mică treaptă de parcă ar fi fost sculptată chiar atunci.

A coborât, a luat mieluțul în brațe și acesta și-a lipit capul de pieptul lui, ca și cum ar fi înțeles totul: grija, dragostea și mai ales faptul că Sfântul Spiridon nu renunțase la el.

Când s-au întors la turmă, oile au început să behăie, iar câinii să dea din coadă. Sfântul Spiridon a zâmbit și a spus:

— Așa este și cu oamenii: când unul se rătăcește, trebuie căutat cu răbdare. 𝑵𝒖 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒄𝒂̆ 𝒆 𝒑𝒊𝒆𝒓𝒅𝒖𝒕, 𝒄𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒄𝒂̆ 𝒆 𝒊𝒖𝒃𝒊𝒕...

Noapte cu pace, tuturor!

#SfantulSpiridon #imputernicire #cristelageorgescu”, se arată în mesajul postat de Cristela Georgescu.