"Am fost atenționată în ultimele zile despre reclame (imagini și videoclipuri) care mă prezintă insistent promovând diverse produse medicale, soluții pentru slăbit sau „tratamente miraculoase”. Toate aceste materiale sunt FALSE! Adică - FRAUDE. 𝑺𝒖𝒏𝒕 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒇𝒂̆𝒓𝒂̆ 𝒂𝒄𝒐𝒓𝒅𝒖𝒍 𝒔𝒂𝒖 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒎𝒆𝒂, 𝒇𝒐𝒍𝒐𝒔𝒊𝒏𝒅 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒍𝒊𝒈𝒆𝒏𝒕̦𝒂̆ 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍𝒂̆, 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒂 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊𝒂 𝒖𝒏𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒕𝒊𝒊 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒆.

Poziția mea publică a fost dintotdeauna: sprijinirea înțelegerii corecte și responsabile a sănătății. Nu am încurajat și nici nu am susținut vreodata comercializarea unor soluții „hocus-pocus” pentru sănătate/slăbire și nu am participat nici în trecut, nici în prezent, la campanii publicitare plătite, am refuzat să promovez produse sau metode care pot fi în orice fel înșelătoare.

Reputația mea în fața comunității de mame care îmi urmărește activitatea încă din 2009 se datorează consecvenței acestei atitudini. Sufletul meu si credibilitatea pe care am construit-o în toți acești ani nu au fost niciodată de vânzare.

Vă rog să priviți cu maximă prudență aceste materiale și orice mesaj asociat lor! Nu cumpărați produse promovate în numele meu, nu oferiți date personale, date bancare, fotografii ale actelor sau alte informații sensibile. Scopul acestor înșelătorii este adesea obținerea de bani sau furtul de identitate. Raportați conținutul ca fiind fals ori de câte ori îl întâlniți și verificați întotdeauna sursa înainte de a distribui sau a da curs unor astfel de mesaje!

Dacă am ceva oficial de comunicat, o fac – ca întotdeauna din 2009 – exclusiv pe paginile mele oficiale de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube și pe site-ul meu, cristelageorgescu.ro, niciodată prin intermediari!

Nu tot ce 𝒑𝒂𝒓𝒆 oficial este adevărat, iar nu tot ce este adevărat ajunge oficial," a trasmis Cristela Georgescu.