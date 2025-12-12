Blaturile din cuarț, „vedetele” designului interior, ascund un pericol real pentru muncitori

În ultimul deceniu, blaturile din cuarț au devenit un standard al locuințelor de lux. Influenceri, arhitecți și vedete au promovat masiv materialul pentru aspectul său elegant și durabilitatea sporită. Totuși, puțini cunosc faptul că în procesul de fabricare și prelucrare, aceste blaturi eliberează praf fin de silice – o substanță care, inhalată în mod repetat, poate provoca silicoză, o boală pulmonară progresivă și incurabilă.

Alarma a fost trasă după ce Departamentul de Sănătate Publică din Massachusetts a confirmat diagnosticul la un bărbat de aproximativ 40 de ani, care lucra de 14 ani în fabricarea și montarea blaturilor compozite. Cazul a ridicat imediat semne de întrebare în industrie, având în vedere creșterea utilizării materialelor cu conținut foarte ridicat de silice.

O boală veche, revenită în forme noi

Silicoza era considerată cândva o afecțiune a minerilor, a lucrătorilor din cariere și din industria cimentului. Astăzi, însă, medicii observă tot mai multe cazuri în rândul celor care lucrează cu piatră artificială, mult mai încărcată cu particule de silice decât marmura sau granitul.

Inhalate în mod constant în timpul tăierii și șlefuirii, particulele microscopice pătrund adânc în plămâni, provocând inflamații și cicatrizare permanentă.

Experții trag un semnal de alarmă

Emily H. Sparer-Fine, reprezentantă a Departamentului de Sănătate Publică, spune că situația nu mai poate fi ignorată:

„Acest caz confirmă un pericol prezent, nu unul teoretic. Silicoza lovește deja muncitorii care prelucrează piatra compozită, iar industria trebuie să ia măsuri urgente.”

Medicul Sheiphali Gandhi, cercetător implicat într-un amplu studiu privind expunerea la silice, avertizează asupra unui val de îmbolnăviri:

„Dacă nu intervenim acum, numărul cazurilor noi va crește dramatic. Chiar dacă expunerea ar fi eliminată imediat, vom continua să vedem victime în următorul deceniu.”

Medicii subliniază că silicoza poate evolua spre complicații severe: cancer pulmonar, tuberculoză și insuficiență respiratorie, toate cu potențial letal.

Autoritățile cer reguli stricte și materiale mai sigure

Deși în SUA există standarde restrictive privind expunerea la praful de silice, anchetele arată că multe ateliere nu respectă normele: ventilația este insuficientă, echipamentele nu sunt adecvate, iar controalele medicale ale angajaților lipsesc.

Experții recomandă trecerea la materiale alternative cu conținut redus de silice și implementarea urgentă a unor măsuri de protecție eficiente pentru lucrători.