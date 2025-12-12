Printre inculpați se află și Paul Anghel, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață, care a reacționat public și susține că acuzațiile ce i se aduc sunt nefondate.

Paul Anghel: „Prezumpția de nevinovăție este o formă de dreptate”

Într-un mesaj postat vineri pe Facebook, Paul Anghel a confirmat că face parte din lotul trimis în fața instanței în dosarul deschis de DNA. Acesta afirmă că își va apăra reputația și cariera în sala de judecată și se declară convins că adevărul îi va da dreptate.

„De peste o viață am lucrat în slujba protecției consumatorilor. Pentru mine, această funcție nu a fost doar un titlu, ci o misiune. Nu mă ascund și nu fug. Voi demonstra în instanță că nu am comis faptele de care sunt acuzat”, a transmis oficialul ANPC.

Anghel a subliniat că, în opinia sa, probele administrate de procurori nu susțin învinuirile și că o eventuală achitare ar pune statul român în situația de a acoperi prejudicii financiare și de imagine cauzate de o acțiune pe care el o consideră nejustificată.

Cine sunt inculpații și pentru ce sunt acuzați

Potrivit informațiilor furnizate de DNA la momentul deschiderii anchetei, în dosar sunt inculpați:

Sebastian Ioan Hotca, fost vicepreședinte al ANPC cu atribuții de președinte → acuzat de abuz în serviciu în formă continuată;

Paul Anghel-Silviu, director general în ANPC → acuzat de șantaj;

Alte persoane din cadrul instituției care ar fi avut roluri în derularea faptelor investigate.

Ancheta vizează perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, în care, potrivit procurorilor, Hotca ar fi dispus mutarea unei persoane din conducerea Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin într-o altă funcție din cadrul ANPC, cu încălcarea legislației privind mutarea temporară a funcționarilor publici.

DNA susține că mutarea nu a fost făcută în interesul instituției, ci pentru a facilita numirea unei alte persoane în funcția respectivă, persoană favorizată politic.

Acuzația de șantaj îndreptată împotriva lui Paul Anghel

Procurorii notează că, la 29 august 2024, Paul Anghel, cu sprijinul unui coleg, ar fi exercitat presiuni asupra aceleiași persoane vătămate, încercând să o determine să renunțe la funcția deținuta și să rămână în concediu pentru creșterea copilului.

Ulterior, în septembrie 2025, unul dintre inculpați, secretarul de stat Nedelcea Constantin Flavius, care ar fi decis să coopereze cu anchetatorii, ar fi avertizat un posibil participant în dosar, încercând astfel să influențeze cursul cercetărilor.

Control judiciar, cu obligații stricte

După declanșarea anchetei, inculpații au fost plasați sub control judiciar. Printre obligațiile impuse inițial se numărau:

prezentarea la audieri când sunt solicitați;

interdicția de a lua legătura cu persoana vătămată;

interdicția de a exercita funcțiile din cadrul ANPC în care ar fi comis presupusele fapte.

Ultima dintre aceste măsuri restrictive a fost ulterior eliminată de instanță.

Paul Anghel: „Știu că am deranjat interese mari”

În postarea sa, Anghel vorbește despre presiuni, jocuri politice și decizii controversate care, în opinia sa, ar fi contribuit la declanșarea investigației.

„Știu că am deranjat interese mari. Nu îmi este teamă. Dumnezeu este cu mine. Dacă am greșit, voi avea puterea să recunosc. Dacă nu, mă voi întoarce acolo unde am muncit cu credință”, a scris acesta.