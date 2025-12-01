Avertisment ANPC privind carnea ambalată: lichidul în exces poate indica probleme de calitate

ANPC avertizează că lichidul roșiatic prezent în exces în carnea ambalată ar putea fi un indicator al unor probleme de calitate.

"ATENTIE! Prezența în exces a lichidului sangvinolent în interiorul ambalajelor poate indica:
- depozitare necorespunzătoare;
- fluctuații de temperatură în timpul transportului;
- prospețime îndoielnică a produsului;
- ambalare neadecvată sau vacuum deteriorat.
Dacă observați acumulări mari de lichid decolorat sau miros neobișnuit la deschiderea ambalajului, este recomandat să nu consumați produsul și să îl returnați magazinului, solicitând înlocuirea sau rambursarea", a transmis directorul instituției, Paul Anghel, într-un mesaj publicat pe Facebook