"ATENTIE! Prezența în exces a lichidului sangvinolent în interiorul ambalajelor poate indica:
- depozitare necorespunzătoare;
- fluctuații de temperatură în timpul transportului;
- prospețime îndoielnică a produsului;
- ambalare neadecvată sau vacuum deteriorat.
Dacă observați acumulări mari de lichid decolorat sau miros neobișnuit la deschiderea ambalajului, este recomandat să nu consumați produsul și să îl returnați magazinului, solicitând înlocuirea sau rambursarea", a transmis directorul instituției, Paul Anghel, într-un mesaj publicat pe Facebook