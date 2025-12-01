Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților și al PSD, a transmis, luni, cu ocazia Zilei Naționale a României, că Marea Unire de la 1918 a fost cea mai puternică dovadă că, atunci când românii îşi unesc forţele, pot schimba destinul unei naţiuni. Oficialul a subliniat că astăzi, avem datoria să ducem mai departe această lecţie şi să facem din România o ţară modernă, respectată şi puternică.