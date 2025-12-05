Potrivit datelor publicate de Casa Națională de Pensii, la nivel național, pensia medie a ajuns la 2775 de lei. Vorbim de această valoare la mai bine de un an de la Marea Recalculare. Deși în medie, în sistemul public, după acea recalculare, veniturile au crescut cu aproximativ 40%, pensia medie nu a ajuns nici măcar la pragul de 3000 de lei, în condițiile în care coșul de consum pentru o singură persoană este de puțin peste 4300 de lei.

Pe de altă parte, ne uităm și la veniturile pe care le încasează, în medie, oamenii la nivel național: cei mai mulți au pensii cuprinse între 2000 și puțin peste 3000 de lei.

Ne uităm în Suceava, acolo unde pensia medie este 2362 de lei, în Buzău este puțin peste 2400 de lei, în Gorj, puțin peste 3200 de lei.

Datele arată că cele mai mari veniturile le încasează, în medie, seniorii de aici din Capitală. În Sectorul 1, spre exemplu, pensia medie poate ajunge până la 4100 de lei. Așadar, vorbim despre venituri care nu ajung pentru a acoperi cheltuielile necesare pentru traiul zilnic.