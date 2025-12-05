Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pentru o durată de 60 de zile începând cu 4 decembrie 2025, față de inculpata Ionescu Violeta Cătălina, primar al comunei Olteni, Teleorman, pentru săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu în formă continuată.

De asemenea, a fost pusă sub acțiune penală și Dima Adriana-Cornelia, inspector în cadrul Primăriei Olteni, sub acuzația de complicitate la abuz în serviciu.

S-a stabilit că, în perioada 2024–2025, primarul Ionescu, cu încălcarea dispozițiilor legale, nu ar fi îndeplinit o serie de atribuții în domeniul acordării ajutoarelor sociale.

Printre acestea se numără neîntocmirea anuală a planului de acțiuni/lucrări de interes local, neținerea evidenței orelor de muncă prestate de beneficiarii apți de muncă, neafișarea lunară a listelor și situațiilor de lucru și, cel mai important, nerespectarea obligației de a dispune suspendarea sau încetarea ajutoarelor sociale în cazul beneficiarilor care nu și-au îndeplinit obligația de a presta activități/lucrări de interes local pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

Prin aceste nereguli, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu suma de 2.213.112 lei, reprezentând sume plătite ilegal cu titlu de venit minim de incluziune.

O a doua acuzație se referă la perioada februarie – decembrie 2021, când inculpata Ionescu Violeta Cătălina, beneficiind de ajutorul colegei sale, Dima Adriana-Cornelia, ar fi cheltuit din bugetul primăriei suma de 403.847 lei pentru achiziția de bunuri care nu erau necesare unității administrativ-teritoriale și care nu erau în interesul activității primăriei.

Aceste achiziții au fost efectuate în timp ce UAT Comuna Olteni înregistra deja plăți restante semnificative, valoarea acestora ajungând la finalul anului 2021 la peste 1.8 milioane de lei.

Ca urmare a autorizărilor legale, în cursul zilei de 4 decembrie 2025, au fost efectuate percheziții în șase locații din Teleorman, inclusiv la sediul primăriei și la domiciliul primăriței Ionescu, de unde au fost ridicate sume considerabile în vederea sechestrului asigurator: 251.860 euro, 90.100 lei și 320 dolari.

Pe durata controlului judiciar, inculpata Ionescu Violeta Cătălina trebuie să respecte o serie de obligații, printre care prezentarea la organul de urmărire penală și interdicția de a părăsi România fără acordul procurorilor DNA. De asemenea, i s-a interzis explicit să exercite funcția de primar al comunei Olteni, fiind avertizată că nerespectarea obligațiilor atrage înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.