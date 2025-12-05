Brazi. Centrala a fost repornită astăzi, începând cu ora 07:00. Prima turbină pe gaz, cu o putere instalată de aproape 300MW, a fost integrată în SEN la ora 11:30.

Centrala electrică Brazi a OMV Petrom, oprită duminică din cauza problemelor critice la lacul de acumulare Paltinu, a fost repornită parțial, urmând ca pe 6 decembrie, începând cu ora 13:00, să funcționeze din nou la capacitate maximă.

Oprirea neplanificată a fost cauzată de debitul scăzut și restricțiile de apă tehnologică, factori aflați în afara controlului companiei, potrivit OMV Petrom. Criza a pornit de la o defecțiune la Barajul Paltinu, care a necesitat golirea controlată a lacului, urmată de creșterea turbidității apei în urma ploilor abundente.

Această situație a afectat nu doar centrala, care contribuie cu circa 10% la capacitatea de generare a țării, dar a lăsat și peste 100.000 de persoane din 12 localități din Prahova și Dâmbovița fără apă potabilă, ducând la oprirea stației de tratare Voila.

Pentru a compensa deficitul de producție de energie electrică de la Brazi, autoritățile au recurs la pornirea grupului 6 pe bază de lignit de la termocentrala Rovinari, parte a Complexului Energetic Oltenia.