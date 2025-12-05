Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri că perioada imediat următoare va fi decisivă pentru direcția războiului dintre Rusia și Ucraina, avertizând asupra riscului ca acesta să se apropie și mai mult de Europa. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului public de radio, citat de agenția MTI, notează Agerpres.

Potrivit lui Orban, ”ne aflăm într-un moment interesant din istorie: dacă negocierile importante care au loc între SUA și Rusia vor avea succes, arșița războiului va scădea”, iar oamenii din Ungaria vor putea respira mai ușor.



Cu toate acestea, dacă ”va prevala voința europenilor, care consideră că războiul trebuie să continue și trebuie reglementat pe câmpul de luptă mai curând decât prin căutarea păcii”, războiul s-ar putea extinde mai aproape, iar amenințarea va crește, a spus el.



”La o întâlnire importantă de astăzi de la Bruxelles cu cancelarul german și președinta Comisiei Europene, aceștia vor încerca să-i convingă pe belgieni să confiște activele rusești blocate în țara lor și să pună acei bani în fondurile europene care finanțează războiul”, a amintit premierul ungar.

Dacă vor reuși, ”Ungaria va trebui să stea departe de asta, pentru că nu vrem să trimitem bani acolo sau să fim târâți în război. Dacă belgienii se opun, liderii europeni vor trebui să recunoască faptul că nu au bani pentru război și (...) că vor trebui să susțină discuțiile dintre SUA și Rusia”, a conchis Viktor Orban.