La baza investigației s-a aflat controversatul semn de verificare albastru. Acesta era folosit anterior pentru a marca gratuit conturile oficiale. În prezent, bifa este disponibilă contra unei taxe de 7 euro pe lună. Comisia a avertizat că noul sistem poate induce utilizatorii în eroare, deoarece un cont verificat nu garantează identitatea reală și poate aparține chiar unui bot.

Probleme legate de transparența reclamelor

Comisia Europeană a mai constatat că X nu respectă obligațiile de transparență privind publicitatea. Reclamele nu sunt clar diferențiate de conținut, ceea ce poate duce la escrocherii financiare. Platforma nu a oferit explicații privind modul în care anumite reclame ajung să fie direcționate către utilizatori.

Lipsa accesului la date pentru cercetători

Un alt punct criticat de Comisie este refuzul platformei de a furniza cercetătorilor date despre vizualizări și aprecieri. Această obligație este prevăzută de DSA, dar X nu a respectat-o.

Cum s-a calculat amenda

Un oficial european a explicat că suma a fost stabilită pe criteriul „proporționalității”. Încălcarea legată de bifa albastră a fost sancționată cu 45 de milioane de euro. Lipsa accesului la date pentru cercetători a adăugat 40 de milioane de euro. Neaccesarea registrului de publicitate a fost penalizată cu 35 de milioane de euro. Totalul a ajuns astfel la 120 de milioane de euro.

Compararea cu alte sancțiuni

Amenda este mult sub pragul maxim de 6% din cifra de afaceri globală, prevăzut de DSA. În trecut, alte companii americane au primit sancțiuni mai mari. În aprilie, Apple a fost amendată cu 500 de milioane de euro, iar Meta cu 200 de milioane de euro, în baza legislației antitrust.

Critici privind durata anchetei

Investigația Comisiei a durat doi ani, perioadă considerată prea lungă de unele guverne și de fostul comisar Thierry Breton. Un oficial european a declarat că întârzierea a fost cauzată de dorința Comisiei de a construi un dosar solid, anticipând că X va contesta decizia în instanță.

Reacții din Statele Unite

Vicepreședintele american JD Vance a criticat decizia chiar înainte de anunțul oficial. „Zvonuri că Comisia Europeană va amenda X cu sute de milioane de dolari pentru neimplicarea în cenzură,” a scris el pe platformă. „UE ar trebui să sprijine libertatea de exprimare, nu să atace companiile americane pentru gunoi,” a adăugat Vance. Acesta s-a exprimat constant împotriva regulilor digitale europene. În februarie, la Conferința de Securitate de la München, i-a numit pe comisarii europeni „EU commissars”, comparându-i cu poliția politică sovietică.

Alte investigații în desfășurare

Comisia Europeană are încă două anchete deschise împotriva X. Una vizează modul în care platforma gestionează conținutul ilegal și eficiența procesului de ștergere. Cealaltă se concentrează pe algoritmul de recomandare, mai ales în legătură cu radicalizarea teroristă și campaniile electorale.

TikTok și angajamentele sale

În aceeași zi, Comisia a salutat angajamentele TikTok privind registrul de publicitate. Platforma chineză se află sub investigație din acest an și a promis îmbunătățiri ale sistemului.