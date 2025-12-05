Testele comandate de o asociație pentru consumatori au descoperit PFAS, cunoscute drept „chimicale veșnice”, în mai multe mărci de hârtie de copt. Aceste substanțe sunt utilizate pentru a face produsele rezistente la grăsimi și umezeală. Laboratorul Dekra a raportat valori ridicate în anumite mostre, deși producătorii susțin că nu introduc deliberat acești compuși. Unele firme au afirmat că reziduurile provin din surse naturale, însă specialiștii contestă aceste explicații.

Reacțiile companiilor

O parte dintre producători afirmă că își testează regulat produsele și că nu folosesc PFAS de ani buni. Ei au promis investigații interne suplimentare. Alții au prezentat rezultate proprii care nu indică probleme. Organizațiile de mediu atrag atenția că normele actuale nu reflectă riscurile reale, iar lipsa unor standarde noi lasă consumatorii expuși.

Covorașele din silicon și alte reziduuri

Analizele efectuate pe covorașe din silicon nu au evidențiat PFAS. Totuși, au fost descoperite „substanțe volatile”, reziduuri provenite din procesul de producție. Acestea pot migra în alimente la temperaturi ridicate. Unele produse s-au apropiat de limitele admise, chiar dacă s-au încadrat tehnic în toleranțele legale.

Impactul asupra mediului

Covorașele din silicon sunt promovate ca alternative reutilizabile. În realitate, ele ajung la incinerare, fiind nereciclabile. Hârtia de copt urmează același drum, contaminată cu substanțe care împiedică reciclarea. Greenpeace avertizează că ambele opțiuni pun presiune asupra mediului și că utilizatorii trebuie informați corect înainte de a cumpăra.

PFAS în organismul uman

Organizațiile de protecția mediului subliniază că PFAS se regăsesc în sângele majorității oamenilor. Aceste substanțe sunt prezente în numeroase obiecte cotidiene. La temperaturi mari, ele pot migra în alimente sau pot fi inhalate. Chiar dacă valorile descoperite sunt în limitele legale, experții avertizează că expunerea cumulată rămâne o problemă serioasă, relatează T-online.

Recomandările specialiștilor

Sfaturile pentru consumatori sunt clare: hârtia de copt nu trebuie folosită la temperaturi mai mari de 220°C. Produsul trebuie păstrat la distanță de elementele de încălzire. O alternativă sigură este ungerea tăvii cu ulei sau unt, urmată de presărarea cu făină sau pesmet. Pentru prăjituri speciale, se pot folosi foi de napolitană, care elimină nevoia de hârtie de copt.

