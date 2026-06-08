Bărbat trimis în judecată după ce ar fi atacat un localnic cu o coasă: incident violent în Suceava

Sursă: Realitatea.Net

Un bărbat din Suceava a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor, după ce ar fi atacat cu o coasă un localnic aflat în căutarea unor bovine scăpate din țarc. Victima a suferit leziuni grave, necesitând până la 45 de zile de îngrijiri medicale. Atenție, umrează informații și detalii cu un puternic impact emoțional!

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat cercetat în libertate pentru comiterea infracțiunii de tentativă la omor, relatează Suceava Live.

Potrivit anchetei, incidentul a avut loc pe 8 octombrie 2024, în jurul orei 13:30, într-o zonă împădurită din județul Suceava. Persoana vătămată se afla în căutarea unor bovine care scăpaseră dintr-un loc împrejmuit, când s-a întâlnit cu inculpatul. Între cei doi a izbucnit un conflict verbal, agresorul fiind nemulțumit că animalele ajunseseră pe terenurile învecinate.

Pe fondul discuției, inculpatul ar fi lovit victima în mod repetat cu o coasă. Loviturile au vizat capul, pieptul, spatele și membrele superioare ale victimei, după care agresorul ar fi fugit de la fața locului.

Rănit, bărbatul a apelat numărul unic de urgență 112. Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean l-a preluat și transportat la spital. În urma leziunilor suferite, victima a necesitat între 40 și 45 de zile de îngrijiri medicale, incluzând recuperarea funcțională. Medicii au stabilit că acestea nu i-au pus viața în pericol la momentul producerii lor.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Suceava pentru soluționare. Reprezentanții parchetului subliniază că această etapă marchează finalizarea anchetei și trimiterea rechizitoriului în instanță, fără a afecta principiul prezumției de nevinovăție.