Iranul pregătește o taxă pentru Strâmtoarea Ormuz. Anunțul care poate zgudui piața energiei

Iranul transmite că Strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă pentru traficul maritim internațional, însă accesul prin această rută strategică ar putea veni în viitor cu noi costuri pentru companiile de transport.

Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, dar în condiții noi care vor fi stabilite de către Iran și Oman, inclusiv o taxă de tranzit, a declarat luni ambasadorul Iranului în Rusia, potrivit unor surse citate de Reuters.

Anunțul vine într-un moment în care conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran continuă să afecteze grav transporturile energetice din regiune.

Una dintre cele mai importante rute pentru petrolul mondial

Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ o cincime din producția mondială de petrol tranzita Strâmtoarea Ormuz, considerată unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru comerțul internațional cu energie.

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a avut un impact major asupra circulației petroliere din zonă. Deși mai multe petroliere au reușit în ultima perioadă să părăsească Golful Persic, transporturile de petrol și gaze naturale lichefiate continuă să fie sever limitate.

În acest context, autoritățile iraniene susțin că viitorul regim de tranzit trebuie regândit.

Ambasadorul Iranului vorbește despre noi condiții de acces

Kazem Jalali, ambasadorul Iranului la Moscova, a declarat într-un interviu publicat luni de ziarul rus Izvestia că pasajul maritim nu va fi închis, însă utilizarea lui va fi supusă unor reguli noi.

„Desigur, această strâmtoare va rămâne deschisă, dar în condiții noi, care urmează să fie stabilite de autoritățile iraniene și omaneze”, a declarat ambasadorul iranian la Moscova, Kazem Jalali, într-un interviu publicat luni de ziarul Izvestia.

Diplomatul a precizat că Iranul și Omanul consideră că oferă servicii esențiale pentru funcționarea și securitatea acestei rute maritime și că aceste servicii ar trebui remunerate.

„Înțelegem că Iranul și Omanul furnizează anumite servicii legate de această strâmtoare. Și vor fi percepute taxe pentru aceste servicii”, a adăugat diplomatul, fără să ofere alte detalii.

Teheranul insistă asupra dreptului de a percepe taxe

Potrivit poziției exprimate de autoritățile iraniene, un eventual acord de pace permanent ar trebui să includă posibilitatea ca Iranul să încaseze taxe de la navele care traversează Strâmtoarea Ormuz.

Oficialii de la Teheran susțin că valoarea acestor taxe nu ar urma să fie una fixă. Nivelul lor ar putea varia în funcție de tipul navei, de natura mărfurilor transportate și de condițiile existente în momentul traversării.

Această propunere este privită însă cu reticență de Statele Unite, care se opun categoric unei astfel de măsuri.

Washingtonul s-a opus încă din luna mai

Tensiunile privind posibilitatea introducerii unor taxe de tranzit nu sunt noi. La finalul lunii mai, administrația americană a transmis un avertisment clar Omanului, cerându-i să nu participe la niciun proiect comun cu Iranul privind taxarea navelor care traversează strâmtoarea.

La acel moment, secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat că ambasadorul Omanului l-a asigurat că nu există planuri pentru implementarea unor astfel de taxe.

Declarațiile recente ale ambasadorului iranian arată însă că subiectul rămâne pe agenda Teheranului.

Noi atacuri anunțate de Israel

Pe fondul disputelor privind viitorul Strâmtorii Ormuz, situația militară din regiune continuă să rămână tensionată.

Tot luni, Israelul a anunțat că a efectuat noi lovituri asupra unor obiective militare situate în vestul și centrul Iranului.

Operațiunile au fost raportate chiar în contextul în care președintele american Donald Trump i-ar fi cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu să evite lansarea unor noi atacuri.

Japonia spune că nu a plătit nicio taxă

Impactul eventualelor măsuri este urmărit cu atenție de marile economii dependente de energia din Orientul Mijlociu.

Japonia, care înaintea războiului își acoperea aproximativ 95% din necesarul de petrol din această regiune, a transmis că nu a achitat nicio taxă pentru traversarea Strâmtorii Ormuz.

Autoritățile japoneze au precizat că un petrolier asociat intereselor nipone a trecut prin această rută maritimă în luna mai fără să fie obligat să plătească vreun tarif suplimentar.

În condițiile în care Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai importante căi de transport energetic din lume, orice schimbare a regulilor de tranzit are potențialul de a influența comerțul global cu petrol și gaze naturale.