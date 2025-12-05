„La data de 05.12.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unui inculpat (bărbat în vârstă de 26 de ani), cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie, în modalitatea omorului calificat, prin cruzimi”, transmite Ministerul Public într-un comunicat.

Incidentul s-a petrecut joi dimineață, 4 decembrie 2025, într-o locuință din Sectorul 4, unde tatăl și fiul au intrat în conflict fizic violent. Tânărul a început atacul cu un cuțit, iar după ce victima l-a dezarmat inițial, a mai luat alte trei cuțite din bucătărie, înjunghiindu-l în cap, gât, torace și brațe. Leziunile grave au provocat decesul victimei la scurt timp.​

„Ca urmare a faptului că inculpatul i-a aplicat victimei 18 lovituri de cuțit, cauzându-i multiple plăgi înjunghiate, au fost reținute elementele circumstanțiale agravante ale infracțiunii de omor – săvârșirea faptei prin cruzimi.

Față de inculpat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar la data de 05.12.2025 procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”, adaugă instituția citată.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au deschis dosar penal pentru omor calificat prin cruzimi, o agravare a infracțiunii de violență în familie. Inculpatul a fost reținut 24 de ore, iar pe 5 decembrie procurorii au cerut arestare preventivă pe 30 de zile de la Tribunalul București.​

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București și a Serviciului Omoruri din cadrul DGPMB.