Strategia subliniază că „interesul fundamental al Statelor Unite este negocierea unui sfârșit rapid al ostilităților din Ucraina, pentru a stabiliza economia europeană, a preveni escaladarea sau extinderea conflictului și a restabili stabilitatea strategică în relațiile cu Rusia.” Capitolul dedicat Europei poartă titlul sugestiv „Avansarea măreției Europei”, reflectând stilul retoric caracteristic lui Donald Trump.

Europa, responsabilă de propria apărare

Washingtonul transmite clar că nu mai poate accepta „așteptările nerealiste” ale unor oficiali europeni privind războiul din Ucraina. În consecință, SUA intenționează să reducă sprijinul militar pentru aliații europeni și să transfere responsabilitatea apărării către aceștia. „Europa trebuie să stea pe propriile picioare și să își asume responsabilitatea principală pentru propria apărare”, se arată în document.

Interdicția pentru Ucraina de a adera la NATO

Un punct controversat al strategiei este interdicția privind aderarea Ucrainei la NATO, inclusă în planul de pace redactat în toamnă de reprezentantul special al lui Trump, Steve Witkoff, la inițiativa emisarului rus Kirill Dmitriev. Potrivit surselor citate de The Wall Street Journal, Dmitriev a insistat asupra închiderii porților NATO pentru Ucraina și a propus reluarea cooperării economice ruso-americane.

Analiștii europeni consideră că această măsură subminează autoritatea NATO, obligând Alianța să-și modifice regulile de aderare și punând sub semnul întrebării angajamentul SUA față de politica organizației.

Reducerea trupelor americane din Europa

Procesul de diminuare a contingentului american de 85.000 de militari din Europa a început deja. Totuși, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexei Grinkevich, a declarat pentru Politico că „potențialul de apărare al Europei și Canadei este solid” și că Alianța este pregătită pentru orice criză. El a subliniat că dificultățile politice legate de negocierile pentru pace în Ucraina nu afectează capacitatea NATO de a-și îndeplini misiunea.

Creșterea bugetelor militare europene

Donald Trump a cerut în repetate rânduri ca statele europene să se preocupe mai mult de propria apărare. La insistența sa, țările NATO au decis să își majoreze bugetele militare comune până la 5% din PIB. Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a mers chiar mai departe, afirmând că „așteaptă ziua în care Germania va spune: ‘Suntem pregătiți să preluăm poziția de Comandant Suprem al NATO.’”

Semnale politice puternice

Un alt gest semnificativ a venit din partea secretarului de stat Marco Rubio, care a lipsit de la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO – un fapt extrem de rar de la înființarea Alianței în 1949.

