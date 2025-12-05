„Am remarcat cu surprindere reacția sindicatelor reprezentative din învățământul preuniversitar la unele declarații pe care le-am făcut în privința modernizării educației, considerându-le exemple de autoritarism”, a precizat Daniel David.

Ministrul a adăugat că, „într-o democrație, rolul sindicatelor și dreptul lor la diverse forme de protest sunt fundamentale”, insistând asupra respectului său față de drepturile și opiniile lor.

David a mai spus că modernizarea educației nu poate fi făcută decât „într-un ecosistem complex”, care presupune implicarea profesorilor, părinților, elevilor și autorităților.

Sindicatele pun tunurile pe Daniel David: se cere demisia ministrului Educației

El a subliniat că dialogul dintre minister și sindicate trebuie să fie „bidirecțional”, pentru ca reformele să funcționeze corect și transparent: „Colaborăm ca organizații independente, dar avem și puncte de vedere diferite. Comentariile și propunerile trebuie să circule în ambele sensuri, așa cum se cade într-o democrație.”

Ministrul a încheiat reafirmând respectul față de organizațiile sindicale și deschiderea instituției pe care o conduce: „Ministerul are deschidere completă pentru propunerile sindicatelor care să contribuie la buna funcționare și la modernizarea educației.”

Mesajul integral al ministrului Educației, Daniel David

„Am remarcat cu surprindere reacția sindicatelor repezentative din învățământul preuniversitar la unele declarații pe care le-am făcut în privința modernizării educației, considerându-le exemple de „autoritarism”.

Ca un democrat convins, cred că într-o democrație rolul sindicatelor și dreptul lor la diverse forme de protest sunt fundamentale. Am spus acest lucru mereu, public, și am fost atent la astfel de mișcări și de solicitări în cadrul lor (în condițiile permise de legislație).

De asemenea, cred că educația se face într-un ecosistem complex, în care sindicatul (ca formă de organizare) deține un rol important. Într-adevăr, educația se centrează pe elevi/studenți, având ca vectori principali profesorii (susținuți de personal de specialitate/administrativ), cu implicarea părinților și cu susținerea autorităților și a societății/mediului socioeconomic. Dar mai cred și că îndemnul meu la autoreflecție, pentru toți actorii din ecosistem, în contextul nevoii de modernizare a educației, este tot democratic, în condițiile în care modernizarea educației implică toți actorii, inclusiv sindicatele. Colaborăm, ca organizații independente, dar avem și puncte de vedere diferite, comentariile și propunerile în acest proces trebuind să funcționeze bidirecțional, așa cum știm că se cade și se practică într-o democrație.

Așa cum liderii de sindicat cunosc deja, îi reasigur de respectul meu pentru organizațiile pe care le reprezintă, iar ministerul are deschidere completă pentru propuneri ale sindicatelor care să contribuie la buna funcționare și la modernizarea educației.”