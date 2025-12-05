„Centrala Brazi a fost repornită. Începe să injecteze 300 de MW în Sistemul Energetic Național și, pe această cale, vreau să-i asigur pe toți oamenii (…) că România este în siguranță, avem suficientă energie pentru piața de energie din țara noastră. În această perioadă, ce n-am putut să generăm de la această centrală pe gaz, am compensat din centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia. Putem să pornim din nou această centrală”, a spus ministrul Energiei.
Ministrul Energiei a subliniat că în această perioadă, energia care nu a putut fi generată la Brazi a fost compensată din centralele pe cărbune ale Complexului Energetic Oltenia, România menținându-și astfel securitatea energetică. Brazi va funcționa astăzi la putere redusă, de 300 MW, după ce marți fusese oprită complet din cauza problemelor din zona Prahovei legate de lipsa apei tehnologice.
Centrala de la Brazi, operată de OMV Petrom, a fost pusă în funcțiune în anul 2012 în urma unei investiții de 530 milioane de euro. Cu o capacitate instalată de 860 MW, centrala este compusă din două turbine pe gaze naturale și o turbină pe abur și joacă un rol strategic în sistemul energetic național.