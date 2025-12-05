„Centrala Brazi a fost repornită. Începe să injecteze 300 de MW în Sistemul Energetic Național și, pe această cale, vreau să-i asigur pe toți oamenii (…) că România este în siguranță, avem suficientă energie pentru piața de energie din țara noastră. În această perioadă, ce n-am putut să generăm de la această centrală pe gaz, am compensat din centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia. Putem să pornim din nou această centrală”, a spus ministrul Energiei.

Unitatea, ce a trecut recent printr-o oprire temporară din cauza lipsei apei tehnologice necesare răcirii turbinelor, începe să furnizeze 300 MW în Sistemul Energetic Național, asigurând astfel o parte semnificativă din necesarul de energie al țării.​

Ministrul Energiei a subliniat că în această perioadă, energia care nu a putut fi generată la Brazi a fost compensată din centralele pe cărbune ale Complexului Energetic Oltenia, România menținându-și astfel securitatea energetică. Brazi va funcționa astăzi la putere redusă, de 300 MW, după ce marți fusese oprită complet din cauza problemelor din zona Prahovei legate de lipsa apei tehnologice.​

Centrala de la Brazi, operată de OMV Petrom, a fost pusă în funcțiune în anul 2012 în urma unei investiții de 530 milioane de euro. Cu o capacitate instalată de 860 MW, centrala este compusă din două turbine pe gaze naturale și o turbină pe abur și joacă un rol strategic în sistemul energetic național.