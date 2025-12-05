Cum se prepară corect slănina fiartă în zeamă de varză. Rețeta tradițională

Cum se prepară corect slănina fiartă în zeamă de varză. Rețeta tradițională
Cum se prepară corect slănina fiartă în zeamă de varză. Rețeta tradițională

Slănina fiartă în zeamă de varză este un preparat tradițional care nu lipsește de pe mesele românilor, încă din cele mai vechi timpuri. Iată cum poți prepara după o rețetă tradițională!

Ingrediente:

Intrediente Reteta de slanina fiarta in zeama de varza cu usturoi si boia

  • 250 gr. slanina cruda (subtirica);
  • 6 catei usturoi;
  • 2 foi de dafin;
  • 1 lingura boabe piper;
  • 5-6 boabe ienibahar;
  • 2 l zeama de varza murata (daca nu aveti, faceti o saramura din 2 l apa si 1 lingura sare);
  • 2 linguri boia dulce;
  • 1 lingura ulei;
  • 1 lingurita sare
Slanina isi ia atat cat trebuie si nu o sa fie sarata. Se fierbe in jur de 15 minute, o scoateti, o frecati cu usturoi, boia dulce si iute, dupa gust. Trebuie lasata la zvantat 2 zile si o bagati la fum sau daca nu aveti posibilitatea de a afuma, in pungute si la congelator.

Punem zeama de varza la fiert cu 2 catei de usturoi (taiati feliute), dafin, piper, ienibahar.

Adaugam bucata de slanina si o fierbem 20-40 minute (depinde cat de groasa este). Daca furculita intra usor in ea inseamna ca e fiarta.

Scoatem slanina si o punem la presat intre doua tocatoare de lemn pana se raceste.

Restul de 4 catei de usturoi ii pisam, amestecam cu o lingura cu ulei si lingurita cu sare. Ungem cu acest amestec slaninuta racita si o punem la frigider pentru minim 2 ore.

Inlaturam cu dosul unui cutit usturoiul, presaram cu boia dulce, apasam cu dosul unei linguri.

Plăcinte de post cu cartofi și mărar. Se prepară la tigaie, repede și ușor