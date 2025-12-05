Ingrediente:
Intrediente Reteta de slanina fiarta in zeama de varza cu usturoi si boia
- 250 gr. slanina cruda (subtirica);
- 6 catei usturoi;
- 2 foi de dafin;
- 1 lingura boabe piper;
- 5-6 boabe ienibahar;
- 2 l zeama de varza murata (daca nu aveti, faceti o saramura din 2 l apa si 1 lingura sare);
- 2 linguri boia dulce;
- 1 lingura ulei;
- 1 lingurita sare
Slanina isi ia atat cat trebuie si nu o sa fie sarata. Se fierbe in jur de 15 minute, o scoateti, o frecati cu usturoi, boia dulce si iute, dupa gust. Trebuie lasata la zvantat 2 zile si o bagati la fum sau daca nu aveti posibilitatea de a afuma, in pungute si la congelator.
Punem zeama de varza la fiert cu 2 catei de usturoi (taiati feliute), dafin, piper, ienibahar.
Adaugam bucata de slanina si o fierbem 20-40 minute (depinde cat de groasa este). Daca furculita intra usor in ea inseamna ca e fiarta.
Scoatem slanina si o punem la presat intre doua tocatoare de lemn pana se raceste.
Restul de 4 catei de usturoi ii pisam, amestecam cu o lingura cu ulei si lingurita cu sare. Ungem cu acest amestec slaninuta racita si o punem la frigider pentru minim 2 ore.
Inlaturam cu dosul unui cutit usturoiul, presaram cu boia dulce, apasam cu dosul unei linguri.