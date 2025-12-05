Slanina isi ia atat cat trebuie si nu o sa fie sarata. Se fierbe in jur de 15 minute, o scoateti, o frecati cu usturoi, boia dulce si iute, dupa gust. Trebuie lasata la zvantat 2 zile si o bagati la fum sau daca nu aveti posibilitatea de a afuma, in pungute si la congelator.

Punem zeama de varza la fiert cu 2 catei de usturoi (taiati feliute), dafin, piper, ienibahar.

Adaugam bucata de slanina si o fierbem 20-40 minute (depinde cat de groasa este). Daca furculita intra usor in ea inseamna ca e fiarta.

Scoatem slanina si o punem la presat intre doua tocatoare de lemn pana se raceste.

Restul de 4 catei de usturoi ii pisam, amestecam cu o lingura cu ulei si lingurita cu sare. Ungem cu acest amestec slaninuta racita si o punem la frigider pentru minim 2 ore.

Inlaturam cu dosul unui cutit usturoiul, presaram cu boia dulce, apasam cu dosul unei linguri.