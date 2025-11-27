Pentru aluat:

500 g făină

250 ml apă caldă

1 linguriță sare

2 linguri ulei

1 pliculeț drojdie uscată sau 20 g drojdie proaspătă.

Pentru umplutură:

5 cartofi mari

2 linguri ulei

Sare după gust

1 legătură mărar proaspăt

Piper sau usturoi opționa

Mod de preparare

Mai întâi se pregătește drojdia care se dizolvă în puțină apă călduță cu o linguriță de zahăr. Se lasă apoi să se activeze până se transformă într-o spumă.

Cum prepari aluatul pentru plăcinte cu cartofi și mărar

Făina se trece prin sită într-un bol, se amestecă cu sarea și se face o adâncitură la mijlocul ei. Acolo se adaugă maiaua de drojdie, apoi uleiul și restul de apă caldă, amestecând bine toate ingredientele. Aluatul se frământă până când devine moale și elastic. Apoi se lasă să crească într-un loc cald până când își dublează volumul. Este important să fie bine frământat pentru a obține turte pufoase, dar suficient de elastice cât să poată fi întinse ușor.

În timpul în care aluatul crește, se pregătește umplutura.

Cartofii se fierb până când devin foarte moi, apoi se scurg și se pasează cât sunt fierbinți. Se adaugă uleiul sarea și mărarul proaspăt tocat. Umplutura trebuie să fie bine aromată, pentru că este elementul central al rețetei.

După ce aluatul a crescut, se rupe în bucăți egale și se întinde fiecare în discuri subțiri. În mijloc se așază o lingură generoasă de umplutură, apoi marginile se adună deasupra și se închid bine. Fiecare bilă umplută se aplatizează cu grijă pentru a obține o turtă uniformă.

Turtele se prăjesc în ulei încins la foc mediu, astfel încât să se rumenească treptat și frumos, fără să se ardă. Când sunt aurii pe ambele părți, se scot pe șervețele pentru a absorbi excesul de ulei.