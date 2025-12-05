Rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae. Îndeplinește dorințele și aduce vindecare

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae. Îndeplinește dorințele și aduce vindecare
Rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae. Îndeplinește dorințele și aduce vindecare

Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe 6 decembrie pe Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Sfântul Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei s-a născut la sfârșitul secolului al III-lea, în localitatea Patara (Asia Mică), din părinții Teofan și Nona. A ajutat pe săraci, i-a primit pe cei păcătoși, a apărat credința de erezii și de persecutorii păgâni. Nu se știe cu exactitate anul în care Sfântul Nicolae a plecat la Hristos, unele surse indicând anul 340, altele 350.

Rugăciune către Sfântul Nicolae

O, Sfinte Parinte Nicolae, mare facator de minuni, ocrotitorul si daruitorul celor nevoiasi, pe cei ce cu buna nadejde alearga la tine,  grabeste a-i ajuta. Sprijinitor fii turmei lui Hristos impotriva lupilor care umbla sa o prade si tot sufletul de crestin pazeste-l prin sfintele tale rugaciuni, ca unul ce esti masura in veac a sfinteniei dreptmaritoare. Si precum ai miluit pe cei trei barbati ce sedeau in temnita, izbavindu-i de mania imparatului si de ascutisul sabiei, asa ma miluieste si pe mine, care cu mintea, cu cuvantul si cu lucrul ma aflu in bezna pacatelor, ca sa nu cad sub mania lui Dumnezeu si sub vesnica osanda.

Sfântul Nicolae: semnificație și tradiție. De ce se oferă daruri de această sărbătoare? Ce spune legenda?

Asa, Sfinte Nicolae, fii reazam putinatatii mele, ca la soliile tale sa primesc de la Hristos induratorul viata lina si curata in veacul acesta, iar in veacul de apoi printre cei de-a dreapta lui Dumnezeu sa ma numar, cu ingerii si cu sfintii preamarind pe Tatal si pe Fiul si pe Sfantul Duh. Amin.

Sărbătoare mare pe 6 decembrie. Cine a fost Moș Nicolae și de ce este atât de popular? Lucruri mai puțin cunoscute despre sfântul așteptat de toți copiii