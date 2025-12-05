Cine a fost Sfântul Nicolae?

Acesta a fost un arhiepiscop, Sfântul Ierarh Nicolae, din Myra-Lichia, zona Turciei de azi. A fost cunoscut ca o persoană cu credinţă în Dumnezeu și a trăit în secolul al IV-lea. Ziua de 6 decembrie îi este închinată. Se crede că la această dată a încetat din viaţă, în anul 342, după ce a fost întemniţat pe vremea în care creştinii erau persecutaţi. Se spune că părinții săi erau bogați. Iar el după ce a rămas orfan timpuriu şi-a împărţit toată averea pe care o moştenise.

Se scrie despre Sfântul Nicolae că îi pedepsea pe cei ce nu respectau credinţa prin lovirea cu nuiaua, peste mâini. În același timp, ştia să ofere iertare, crezând că încercările vieţii pot fi prea apăsătoare pentru unii oameni. El a dăruit mult săracilor, a adus alinare celor triști și a vindecat bolnavi, cu putere de la Dumnezeu. Fapt pentru care este supranumit și Făcătorul de minuni.

Sfântul Nicolae este cunoscut în popor sub denumirea de Moş Nicolae. Conform tradiţiei româneşti, acesta este ilustrat pe un cal alb, făcând trimitere la prima zăpadă. El păzeşte Soarele, care încearcă să se strecoare pe lângă el spre tărâmurile de miazănoapte, pentru a lasă lumea fără lumină şi căldură.

Se spune că este iscoada lui Dumnezeu pe lângă Diavol, ajută văduvele și orfanii, iar pe fetele sărace să se mărite. De asemenea, el este stăpânul apelor, salvând de la înec corăbierii și apără soldaţii pe timp de război. Din acest motiv, el este invocat în timpul luptelor.

Ce spune legenda lui Moș Nicolae

Legenda spune că originea obiceiului de a pune cadouri în ghete se află în faptul că Sfântul Nicolae a fost impresionat când a aflat într-o zi că un tată din Myra era îndurerat că nu-şi poate mărita fiicele, pentru că nu avea bani.

Acesta se hotărâse să le ia zilele şi apoi să-şi pună și el capăt vieţii. Atunci, Sfântul Nicolae a poruncit slugilor sale să ia câteva pungi cu galbeni şi să le strecoare în casa acelei familii. Punguţele au fost strecurate pe hornul sobei. De aici vine și obiceiul cu agățatul de ciorapi lângă șemineu, de Moş Nicolae.

De asemenea, în noaptea de Moș Nicolae (5-6 decembrie), a fiecărui an, există și tradiția pregătirii și lustruirii ghetuțelor sau cizmulițelor, în speranța că vor fi umplute cu dulciuri sau alte daruri. În special copiii primesc darurile, dar nu numai. Se zice că Moș Nicolae le aduce daruri celor cuminţi. În schimb, celor neascultători le aduce câte o nuieluşă, astfel îi atenţionează să îşi asculte părinţii şi bunicii și că este suficient să se uite pe fereastră ca să știe ce copil este cuminte sau nu.