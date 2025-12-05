1. Dormi prea puțin sau prost

Somnul insuficient sau de slabă calitate reduce producția de celule imune și anticorpi, ceea ce face organismul mai vulnerabil la infecții.

2. Ignori stresul și tensiunea zilnică

Stresul cronic crește nivelul de cortizol, hormon care suprimă răspunsul imunitar și inflamația sănătoasă.

3. Dieta dezechilibrată și lipsa nutrienților esențiali

Consumul excesiv de zahăr, alimente procesate și lipsa legumelor și fructelor poate reduce producția de celule albe și de anticorpi.

4. Hidratrea insuficientă

Apa menține mucoasele hidratate, iar acestea sunt prima barieră împotriva germenilor. Deshidratarea poate reduce eficiența sistemului imunitar.

5. Neglijarea exercițiului fizic

Sedentarismul reduce circulația celulară și capacitatea organismului de a combate infecțiile.

6. Consumul excesiv de alcool și fumatul

Alcoolul în exces afectează producția de celule imune și crește riscul de infecții. Fumatul distruge celulele respiratorii și crește inflamația.

7. Igiena precară și expunerea la toxine

Spălatul insuficient pe mâini, obiectele murdare sau expunerea la poluare reduc eficiența imunității locale și cresc riscul infecțiilor.