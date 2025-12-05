De ce mâinile tale rămân reci chiar și în spații încălzite

Majoritatea persoanelor experimentează frigul la nivelul extremităților ca reacție naturală a organismului la temperaturi scăzute. În mod normal, corpul reduce fluxul sanguin către mâini și picioare pentru a conserva căldura centrală. Cu toate acestea, când circulația sanguină este afectată mai grav, senzația de frig poate deveni persistentă și deranjantă.

Un exemplu frecvent este fenomenul Raynaud, o tulburare în care fluxul de sânge către degete sau tălpi scade semnificativ, uneori aproape complet. Persoanele afectate observă schimbări vizibile ale culorii pielii: degetele pot deveni albe sau albăstrui, iar ulterior roșii la revenirea fluxului sanguin. Această situație este adesea însoțită de durere, furnicături sau amorțeală și poate apărea atât la frig intens, cât și în medii relativ calde.

Mâinile reci – un posibil semn al bolilor autoimune

Specialiștii avertizează că mâinile reci pot fi un indicator precoce al unor boli autoimune, precum artrita reumatoidă sau lupusul. În aceste cazuri, simptomele pot necesita tratament zilnic sau medicație doar în perioadele reci ale anului. Fenomenul Raynaud secundar, asociat acestor boli, poate afecta nu doar mâinile și picioarele, ci și urechile, nasul, buzele sau mameloanele.

Persoanele care nu suferă de astfel de afecțiuni observă că simptomele dispar rapid odată ce revin într-un mediu cald. În schimb, cei afectați pot experimenta atacuri chiar și în absența frigului și pot resimți disconfort timp de minute sau chiar ore, scrie click.ro