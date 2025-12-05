Schimbarea becurilor incandescente cu LED-uri generează economii de până la 8 lei lunar pentru o locuință medie, datorită consumului de șase ori mai mic și durabilității superioară.

Românii optează și pentru senzori de mișcare la întrerupătoare, plus electrocasnice din clasa A, care pot tăia consumul cu 30-100% la frigidere vechi. La mașinile de spălat, programele eco la temperaturi joase reduc simultan electricitatea și apa.​

Reducerea temperaturii interioare de la 25 la 21 de grade Celsius poate halta factura la gaze, spre deosebire de obiceiurile vest-europene unde se îmbracă mai gros. Experții subliniază adaptarea vestimentației la sezon pentru economii majore.​

Doar 16% au instalat panouri fotovoltaice, dar 30% așteaptă fonduri guvernamentale prin reformata Casa Verde sau REPOWERU, limitat acum la vulnerabili din cauza bugetului strâns. Cu prețuri la curent între 1-1,4 lei/kWh, schimbarea obiceiurilor rămâne cea mai accesibilă armă împotriva scumpirilor.