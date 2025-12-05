Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toată ţara, dar mai ales în regiunile vestice, nordice şi centrale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toată ţara.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână în toate regiunile.

Regimul pluviometric va avea o tendinţă deficitară în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru acest interval, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, cu o tendinţă uşor deficitară în nord-vestul ţării.