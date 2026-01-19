Moscova ar putea lansa un atac nuclear asupra Germaniei sau Marii Britanii în decurs de cel mult doi ani pentru a „pedepsi” Europa, care continuă să ajute Ucraina să se apere de agresiunea rusă.

"Nu suntem într-un război cu Ucraina, nu cu Zelenski, nu cu ai lui. Luptăm împotriva Europei, care, în general, de-a lungul istoriei sale a fost sursa tuturor necazurilor și a tuturor relelor.

Dacă Rusia ar lansa un atac nuclear asupra Europei în următorii un an sau doi, cum ați menționat mai devreme, ce țări ar fi vizate?

Alegerea mea ar cădea pe Marea Britanie și Germania”, a declarat Serghei Karaganov, consilier în cadrul administrației prezidențiale ruse.