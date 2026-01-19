Rusia turează motoarele războiului nuclear. Putin e gata să atace Marea Britanie și Germania

Tensiuni de amploare între Rusia și state ale Uniunii Europene. Kremlinul face amenințări pe față cu atacuri nucleare, iar Germania și Marea Britanie ar fi ținte principale. Un oficial rus a fost cel care a lansat avertismentul și susține că trebuie să se apere de țările care continuă să ajute Ucraina. 

Moscova ar putea lansa un atac nuclear asupra Germaniei sau Marii Britanii în decurs de cel mult doi ani pentru a „pedepsi” Europa, care continuă să ajute Ucraina să se apere de agresiunea rusă.

"Nu suntem într-un război cu Ucraina, nu cu Zelenski, nu cu ai lui. Luptăm împotriva Europei, care, în general, de-a lungul istoriei sale a fost sursa tuturor necazurilor și a tuturor relelor.

Dacă Rusia ar lansa un atac nuclear asupra Europei în următorii un an sau doi, cum ați menționat mai devreme, ce țări ar fi vizate?

Alegerea mea ar cădea pe Marea Britanie și Germania”, a declarat Serghei Karaganov, consilier în cadrul administrației prezidențiale ruse.