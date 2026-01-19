UPDATE 18:49 - Trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, va veni la Davos pentru a se întâlni cu membrii delegaţiei SUA - SURSE

Trimisul special al liderului rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, va veni săptămâna aceasta în staţiunea elveţiană Davos şi va avea întâlniri cu membrii delegaţiei SUA în marja Forumului Economic Mondial, au declarat pentru Reuters două surse care au cunoştinţă despre vizită, sub condiţia anonimatului.

UPDATE 17:00 - Forțele Armate își consolidează prezența în zona Dobrogei. Anunțul ministrului Radu Miruță

Armata ia în calcul mărirea dispozitivelor de militari și tehnică antiaeriană la granița cu Ucraina, în zona Dobrogei, pentru că, după cum anunță ministrul Apărării, Radu Miruță, deși desfășurarea de forțe a Armatei este de amploare, unele drone nu sunt depistate de radare și ajung să se prăbușească pe teritoriul național.

Kirill Dmitriev va purta discuții cu delegații americani la Davos, în marja Forumului Economic Mondial (WEF) din această săptămână, a anunțat Reuters, citând două surse anonime.

Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe și negociatorul economic al Kremlinului, a jucat un rol cheie în eforturile Moscovei de a se apropia de Washington, pe fondul eforturilor SUA de a media pacea în Ucraina.

Potrivit reporterului Axios, Barak Ravid, oficialul rus se va întâlni cu trimișii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, pe 20 ianuarie, pentru a discuta planul de pace susținut de Washington.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat critici dure la adresa primarului Kievului, Vitali Kliciko, pe fondul colapsului infrastructurii orașului și al atacurilor rusești care au lăsat capitala în pragul unei crize umanitare, scrie Kyiv Independent..

Kievul, un oraș cu peste 3 milioane de locuitori, se confruntă cu o situație dramatică după atacul masiv al Rusiei din 9 ianuarie, care a lăsat mii de locuințe fără încălzire, apă caldă și electricitate în cea mai geroasă iarnă din ultimii ani. Zelenski a declarat că situația din capitală este „deosebit de dificilă” și a acuzat administrația locală de lipsă de pregătire și reacție insuficientă. Președintele a comparat Kievul cu Harkiv, oraș bombardat intens, dar care — spune el — a reușit să gestioneze mai eficient consecințele atacurilor rusești. „Kievul, din păcate, a făcut mult mai puțin — mult prea puțin. Și chiar în ultimele zile nu am văzut un efort suficient. Toate acestea trebuie corectate urgent”, a spus Zelenski pe 14 ianuarie. Declarațiile președintelui amplifică tensiunile politice dintre administrația centrală și cea locală, în timp ce locuitorii capitalei continuă să îndure frigul și lipsa utilităților esențiale.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 19 ianuarie că administrația sa va acționa pentru a înlătura ceea ce el numește „amenințarea rusă” din Groenlanda, susținând că „Danemarca nu a fost în stare să facă nimic în acest sens”.

Afirmațiile vin în contextul în care Trump amenință cu tarife de până la 25% statele europene care se opun planului său de a anexa Groenlanda – cea mai mare insulă din lume și teritoriu semiautonom al Danemarcei, membră NATO.

Serviciile secrete ucrainene ar fi testat fidelitatea americanilor, livrându-le informații false legate de situația de pe front și observând că acestea au ajuns la ruși, care au și încercat să le folosească pe câmpul de luptă.

Informația a fost transmisă de canalul de știri LCI, parte a trustului TF1.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că delegația ucraineană aflată în Statele Unite lucrează intens la documentele necesare pentru a pune capăt războiului. Declarația vine după informarea primită de la Rustem Umierov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, care coordonează discuțiile cu partea americană.

Zelenski a precizat că negocierile au avansat, subliniind: „Am primit, de asemenea, informații de la delegația noastră din Statele Unite: Rustem Umierov a raportat despre întâlnirile cu emisarii președintelui Trump. Au avut loc deja mai multe runde de negocieri. Se lucrează la documentele necesare pentru încheierea războiului. Și este important ca echipa Ucrainei să informeze pe deplin partea americană despre ceea ce se întâmplă în Ucraina și despre atacurile constante ale Rusiei asupra sistemului nostru energetic.”

Potrivit lui Umierov, delegația ucraineană, din care fac parte Kirilo Budanov și David Arakhamia, a lucrat două zile alături de reprezentanți ai SUA, inclusiv emisarii speciali ai lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Discuțiile s-au concentrat pe garanțiile de securitate și pe planul de dezvoltare economică al Ucrainei. În mesajul său, Umierov a transmis: „Am purtat discuții substanțiale privind planul de dezvoltare economică și prosperitate, precum și garanțiile de securitate pentru Ucraina, punând accentul pe mecanismele practice de punere în aplicare și asigurare a respectării acestora. Am informat partenerii noștri americani cu privire la recentele atacuri ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Am convenit să continuăm lucrările la nivel de echipă în următoarea etapă a consultărilor de la Davos.”

Negocierile dintre Ucraina și SUA au loc în paralel cu discuțiile pe care Washingtonul le poartă de luni bune cu Kremlinul, în încercarea de a identifica o formulă diplomatică pentru încheierea conflictului.

UPDATE 7:00 - Summitul anual al Forumului Economic Mondial va avea loc în Elveția în perioada 19–23 ianuarie, unde Ucraina și SUA ar urma să semneze un acord economic.

Negociatorul șef ucrainean și alți oficiali ucraineni de rang înalt au petrecut două zile în Statele Unite în consultări cu omologii lor americani, inclusiv cu trimisul special Steve Witkoff, ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, secretarul Armatei SUA Dan Driscoll și consilierul de la Casa Albă Josh Gruenbaum.

Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea economică, un plan de prosperitate și garanții de securitate pentru Ucraina, cu accent pe mecanisme practice de implementare și aplicare.