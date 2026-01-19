Conform rezultatelor aproape complete, socialistul António José Seguro, 63 de ani, a ieșit învingător în primul tur, cu 31% din voturi, contra 23,5% pentru candidatul populist André Ventura, 43 de ani.

\"Fac apel la toți democrații, toți progresiștii și toți umaniștii să ni se alăture, astfel încât, împreună, să putem învinge extremismul și pe cei care seamănă ură și dezbinare în rândul portughezilor\", a declarat Seguro în discursul său de victorie.

Al doilea tur de scrutin nu a mai fost necesar pentru alegerile prezidențiale portugheze din 1986, iar acest scenariu reflectă schimbările produse în ultimii ani de ascensiunea extremei drepte în țara iberică.

\"Dreapta este mai fragmentată ca niciodată, dar portughezii ne-a dat conducerea\", a declarat Ventura, îndemnând alegătorii să nu se \"teamă de schimbare\".

Contrar a ceea ce preziceau sondajele publicate înaintea votului, Ventura nu a câștigat primul tur, dar își continuă progresul electoral, care a făcut deja din partidul său, Chega (\"Destul\"), principala forță de opoziție la guvernul de dreapta.

Prim-ministrul Luis Montenegro, numit din nou în luni mai în fruntea unui guvern minoritar, va trebui să coabiteze cu un președinte care nu este din propria sa tabără, spre deosebire de președintele în exercițiu, conservatorul Marcelo Rebelo de Sousa.

\"La mai puțin de un an de la victoria dreptei lui Luis Montenegro, totul indică faptul că următorul președinte va fi un socialist\", a declarat pentru AFP politologa Paula Espirito Santo, referindu-se la sondajele publicate înainte de votul de duminică, care îl arătau pe Seguro câștigând un eventual duel împotriva lui Ventura.

\"Aceasta este o înfrângere pentru guvern însuși\", a adăugat această analistă din cadrul Institutului superior de științe sociale și politice al Universității din Lisabona (ISCSP).

În fața rezultatelor de duminică, Montenegro a refuzat să aleagă între Seguro și Ventura. \"Spațiul nostru politic nu va fi reprezentat în al doilea tur (...) și nu vom da niciun consemn de vot\", a declarat șeful guvernului, care s-a bazat în Parlament uneori pe opoziția de extremă dreapta, iar alteori pe socialiști.

După o campanie electorală plină de suspans, cu un număr record de 11 candidați, candidatul susținut de guvern, Luis Marques Mendes, s-a clasat pe locul cinci, cu mai puțin de 12% din voturi.

Ales prin sufragiu universal, președintele portughez nu are puteri executive, dar poate fi chemat să joace un rol de arbitru în caz de criză, având dreptul de a dizolva Parlamentul pentru a convoca alegeri legislative.

Conform rezultatelor parțiale aproape complete, eurodeputatul liberal Joao Cotrim Figueiredo a ocupat locul trei, cu aproximativ 16% din voturi.

Independentul Henrique Gouveia e Melo, amiral în retragere care a condus cu succes campania de vaccinare împotriva COVID-19, a ocupat locul patru, obținând puțin peste 12% din voturi.