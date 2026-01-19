Această zi este asociată cu o stare de spirit proastă și motivație scăzută după sărbătorile de iarnă.

Eticheta de „cea mai deprimantă zi” nu are vreo bază clinică, însă „Blue Monday” pică într-o perioadă în care factorii sezonieri pot afecta în mod semnificativ starea de spirit și nivelul de energie al oamenilor.

Conceptul de „Blue Monday” a apărut prima dată în 2005 într-un comunicat de presă al companiei britanice de turism Sky Travel, în cadrul unei acţiuni de PR.

Titulatura se pare că a fost atât de titulatura, cât și de versurile piesei formației britanice New Order, din 1983, unul dintre cele mai bine vândute singeluri ale deceniului.

Ce să citim ca să ne treacă starea de tristețe. Iată și câteva recomandări care sigur îți vor schimba starea de spirit, recomandate de Editura Corint:

✓ Cărluță și primul lui dascăl. Din ucenicia principelui Carol al României

✓ Dansatoarele

✓ Moștenitoarea cucerește un duce

✓ Sărutul câștigătorului

✓ Culorile lui Lili