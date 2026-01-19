Potrivit documentului pus în transparență, instituțiile publice vor fi obligate să reducă cheltuielile cu personalul fie prin concedieri, fie prin tăieri de salarii. În administrația locală, procentul impus este de 10%, însă aplicarea concretă a măsurii rămâne la latitudinea primarilor.

În paralel, PSD a început consultări cu primarii din toată țara pentru a evalua dacă partidul mai rămâne sau nu la guvernare în contextul acestor măsuri.

Chiar și edili PNL sunt nemulțumiți atât de modul în care au fost majorate taxele locale, cât și de obligația de a opera reduceri de personal sau de salarii, pe care o consideră dificil de aplicat fără a afecta funcționarea administrațiilor.