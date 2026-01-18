Indianul are 47 de ani și este stabilit de 2 ani în România. El și micuța se află acum la terapie intensivă după ce au suferit o hipotermie severă. Cetățeanul indian ar fi ținut copila în brațe timp de 30 de minute până la sosirea salvatorilor. Bărbatul a fost decorat ca cetățean de onoare al orașului Craiova.

Într-un clip postat pe facebook se vede cum cetățeanul indian se pune pe sanie, fără să stea pe gânduri, și încearcă să ajungă la fetița de cinci ani care se ținea de bucățile de gheață.

„Dintr-odată am văzut fetița. Era în apă, atunci am sărit imediat. Totul s-a întâmplat foarte repede. Nu m-am gândit la nimic, am încercat doar să o scot din apă. Nu m-am gândit la mine, am vrut doar să o ajut. Și fetița a avut mult curaj”, a spus Vipan Kumar, indianul care a salvat fetița.

Eroul nu a mai putut ieși, dar a ținut copila la suprafața apei timp de 30 de minute până la venirea echipajelor de ambulanță.

După el au intrat pe rând în apă și tatăl copilului și alte 4 persoane de pe mal care au încercat să facă un lanț uman.

Vipan Kumar are 47 de ani și se afla într-o zi obișnuită de muncă atunci când a devenit eroul care a emoționat întreaga țară. Bărbatul trăiește în România de mai puțin de doi ani, iar familia lui a rămas în India. Muncește din greu pentru a le trimite bani, iar acasă are și el două fetițe.

Inițial, Vipan a lucrat în județul Hunedoara, ca muncitor necalificat în construcții iar de la jumătatea lunii decembrie este angajat al unei firme din județul Dolj, tot în domeniul construcțiilor.

„Este o persoană cuminte, loial. Am colaborat la alte lucrări cu el, din decembrie e la mine.Este muncitor necalificat, instalații electrice”, a spus angajatorul lui Vipan.

Atât el cât și micuța salvată sunt încă în spital după ce au suferit o hipotermie severă.

Primarul Lia Olguța Vasilescu a anunțat că bărbatul care a salvat copila va primi titlul de cetățean de onoare al municipiului Craiova.

