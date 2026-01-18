Șeful reziștilor, atacuri dure la adresa magistraților: ”Exercită puterea pentru propriile interese”

Dominic Fritz lansează atacuri dure la adresa magistraților. Acesta susține că sistemul de pensionare la magistrați este protejat de, ”o castă din interiorul sistemului judiciar izolată chiar și de voința politică”. Mai mult, rezistul a subliniat că ”există magistrați care exercită o putere excesivă pentru propriile interese”. 

”Lucrurile s-au schimbat în rău, cred, de când avem noile legi ale justiției în 2022, unde USR clar a spus foarte clar că asta va crea... care au fost făcute cumva sub umbrela de independență a justiției, dar independență și înseamnă independență față de propriile rețele în interiorul justiției, de influență și de interese, și s-a creat cumva o castă care, după cum vedem acuma, se izolează chiar și de voința politică, de exemplu, de a schimba sistemul de pensionare la ei”, a declarat șeful reziștilor. 