Din primele date, drona nu ar fost echipată cu explozibil fiind, cel mai probabil, una de spionaj.

”În dimineața zilei de 18 ianuarie, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, Ministerul Apărării Naționale a trimis o echipă de specialiști pentru efectuarea unei investigații comune, în localitatea Tănăsoaia, ca urmare a descoperirii unor resturi metalice care indică un posibil vehicul aerian.

Fragmentele descoperite au fost ridicate de la fața locului în vederea analizării”, a transmis Ministerul Apărării Naționale printr-un comunicat.

Nu este pentru prima dată când astfel de obiecte se prăbușesc pe teritoriul țării noastre. În luna decembrie a anului trecut, resturile unei drone, au fost descoperite într-o pădure din Argeș, la numai câteva săptămâni după ce o alta s-a prăbușit într-o grădină din localitatea vasluiană Puiești.