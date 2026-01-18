​UPDATE - Ministerul Sănătății: Pacientul este un bărbat, în vârstă de 64 de ani care prezintă arsuri de gradul 2 și 3 pe aproximativ 12% din suprafața corporală.

”Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Buzău a intervenit astăzi pentru acordarea primului ajutor și transportul unei victime rezultate în urma unei explozii produse într-un apartament de pe raza județului.

Din primele informații, pacientul este un bărbat, în vârstă de 64 de ani care prezintă arsuri de gradul 2 și 3 pe aproximativ 12% din suprafața corporală.

​Din evaluările inițiale, căile respiratorii superioare (CRS) nu au fost afectate.

​Echipajul SAJ a stabilizat victima la fața locului, ulterior aceasta fiind transportată de urgență la Unitatea de Primiri

Urgențe a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Buzău pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate”, a transmis Ministerul Sănătății.

UPDATE - Din primele estimări, 25 de apartamente și garsoniere ar fi fost afectate de suflul exploziei.

UPDATE - Persoanele apartamentelor afectate de suflul exploziei vor fi cazate de autorități, în diverse locații, până când va fi analizată situația clădirii.

Instituția Prefectului și Jandarmeria anunță că în acetse momente caută soluții pentru a veni în sprijinul locatarilor.

UPDATE - Proprietarul imobilului în care a avut explozia a suferit mai multe arsuri pe corp și urmează să fie transportat la spital.

Incidentul s-a petrecut într-un bloc de nefamiliști și cel mai probabil a fost provocat de o acumulate de gaze.

În apartamentul în care s-a produs explozia locuia un singur bărbat care a fost rănit, însă din fericire este conștient.

În urma deflagrației, mai multe apartamente au fost afectate, geamurile fiind sparte și împrăștiate în jur, la zeci de metri distanță.

Locatarii din bloc spun că în această dimineață, înainte ca incidentul să aibă loc, ar fi simțit miros de gaze.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje SAJ, ISU, Poliție, dar și de la firma de gaze.

Mai multe imagini cu pagubele produse de explozie pot fi văzute AICI.