”În urma accidentului au rezultat șase victime, dintre care două încarcerate. Pompierii au acționat pentru extragerea acestora, însă, din nefericire una dintre victime a fost declarată decedată la locul evenimentului de către echipajul medical.

Astfel, o victimă, conștientă și cooperantă, a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare. Celelalte persoane implicate au refuzat transportul la spital”, a transmis ISU Arad.

La fața locului s-a intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD, dintre care una de Terapie Intensivă Mobilă.

De asemenea, la locul evenimentului au mai ajuns o ambulanță și pompierii voluntari din cadrul SVSU Șiria.