În ultimele luni, mai multe persoane, atât localnici, cât și turiști, au ajuns la spital după ce au fost înțepate de un păianjen veninos capabil să provoace necroză, transformând o vacanță de relaxare într-un episod de coșmar.

Cazuri severe și diagnostice greșite

Specialiștii atrag atenția că specia este prezentă în arhipelag pe tot parcursul anului, iar înțepătura ei poate duce la complicații serioase. Turiștii sunt sfătuiți să fie vigilenți și să solicite imediat ajutor medical dacă suspectează o mușcătură.

Situația a devenit îngrijorătoare după mai multe incidente grave. În Menorca, o femeie de 60 de ani a ajuns la medic cu dureri intense și umflături severe la braț. Când a spus că suspectează un păianjen pustnic mediteranean (Loxosceles rufescens), medicul i-ar fi răspuns: „Este imposibil, nu există niciunul aici”. Evoluția cazurilor ulterioare arată însă contrariul.

Un incident și mai grav a avut loc în apropiere de Ibiza, în 2024, când o femeie de 32 de ani a fost la un pas de amputare. Veninul păianjenului poate distruge țesuturile, provocând necroză. Intervenția chirurgicală rapidă i-a salvat piciorul.

Biolog: „Poate fi găsit oriunde, chiar și în băile universităților”

Guillem Pons, biolog specializat în arahnide, avertizează că specia nu se limitează la zonele naturale.

„Aceste incidente se pot întâmpla oriunde. În Ibiza, a existat un caz într-o mașină, în timp ce un turist catalan care mergea în șlapi, în Cabrera, a fost înțepat pe picior. Este o specie care poate fi găsită oriunde, mai ales în cavități sau sub pietre, am chiar și un caz documentat care a avut loc într-o baie de la Universitatea din Baleare”, a explicat specialistul, citat de Express.

El critică și lipsa de pregătire a unor cadre medicale, subliniind că intervenția rapidă este esențială.

„Acestea sunt cazuri despre care ar trebui să se știe. Tratamentul este simplu, dar este necesară o atenție promptă pentru a evita complicațiile”, a spus Pons, cerând autorităților o campanie de informare.

Simptome care pot induce în eroare

Deși multe mușcături nu duc la complicații grave, simptomele pot fi înșelătoare. Durerea poate lipsi inițial și apare abia după câteva ore, uneori fiind mai intensă decât înțepătura unei viespi. Zona afectată se înroșește, apare senzația de arsură, iar ulterior se poate forma o bășică.

În situații rare, veninul poate provoca tulburări grave, precum coagulare accelerată sau insuficiență organică. În 2024, două persoane din Italia, un polițist de 52 de ani și un tânăr de 23 de ani, au murit în urma unor astfel de înțepături.

O specie invazivă, răspândită în toată lumea

Păianjenul pustnic mediteranean, asemănător cu păianjenul pustnic brun din America, este originar din zona mediteraneană și Asia de Vest. Transporturile internaționale de marfă au contribuit la răspândirea lui globală, fiind considerat astăzi una dintre cele mai invazive specii de arahnide. Atât masculii, cât și femelele au dimensiuni reduse, de aproximativ 7–7,5 mm, ceea ce îi face greu de observat.

