Peninsula Kamceatka trece printr-un episod extrem de sever de iarnă, care a transformat orașul Petropavlovsk‑Kamceatski într-o zonă aproape imposibil de traversat. Cel puțin două persoane au murit după ce au fost surprinse de masele de zăpadă prăbușite de pe acoperișuri, au anunțat autoritățile locale, citate de The Moscow Times. Locuitorii au fost sfătuiți să evite deplasările, pe fondul condițiilor meteo care se agravează de la o zi la alta.

Stare de urgență declarată în oraș

Primarul Evgheni Beliaiev a instituit joi starea de urgență, imediat după confirmarea deceselor. Decizia permite mobilizarea rapidă a resurselor pentru deszăpezire, într-un oraș în care utilajele abia mai fac față. Edilul a criticat companiile responsabile de întreținerea clădirilor, acuzându-le că nu au curățat la timp acoperișurile și au așteptat ca furtuna să treacă.

Anchetă penală după primul deces

Filiala regională a Comitetului de Investigații a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru încălcarea normelor de siguranță. Primul deces confirmat este al unui bărbat de 60 de ani, lovit mortal de zăpada desprinsă de pe acoperișul unui bloc cu două etaje.

A doua victimă, îngropată sub nămeți

Ministrul Situațiilor de Urgență din Kamceatka, Serghei Lebedev, a transmis că o a doua persoană, un bărbat de 63 de ani, a fost acoperită complet de zăpada căzută de pe acoperișul unei case cu un singur nivel. Paramedicii au încercat să îl resusciteze, însă fără rezultat.

„Vă îndemn încă o dată să fiți atenți la grămezile uriașe de zăpadă care s-au format pe acoperișuri în timpul ciclonului”, a avertizat ministrul. „Temperaturile au crescut, așa că zăpada a început să cadă de pe acoperișuri.”

Echipele de salvare sapă tuneluri prin nămeți

Ministerul Situațiilor de Urgență a publicat imagini în care salvatorii înaintează prin coridoare săpate în zăpada care depășește nivelul umerilor, încercând să ajungă la persoane vârstnice blocate în case. În unele zone, troienele sunt atât de înalte încât acoperă complet ferestrele de la parter.

Orașul, paralizat de ninsori record

După mai multe zile de viscol și ninsori abundente, viața în Petropavlovsk‑Kamceatski este aproape oprită. Școlile au fost închise, iar transportul public a fost suspendat. Cartiere întregi sunt îngropate sub metri de zăpadă, iar locuitorii încearcă să elibereze intrările în blocuri cu lopeți improvizate.

Un localnic a transmis publicației The Moscow Times imagini în care movilele de zăpadă ajung până la etajul al doilea al clădirilor, iar oamenii se mobilizează pentru a crea căi de acces.

Avertizări meteo pentru zilele următoare

Meteorologii anunță că vremea severă va continua, cu ninsori abundente, viscol și rafale puternice de vânt prognozate până joi inclusiv. Autoritățile le cer locuitorilor să rămână în case și să evite zonele unde există riscul ca zăpada să cadă de pe acoperișuri.