Experta în securitate cibernetică Maria Aperador avertizează că metoda este atât de rapidă încât majoritatea victimelor nu își dau seama că au fost atacate decât după ce banii au dispărut. Ea subliniază că infractorii nici măcar nu trebuie să atingă persoana vizată pentru a-i accesa datele de plată, potrivit relatărilor din El Economista.

Cum funcționează schema cu două telefoane

Frauda se bazează pe folosirea simultană a două dispozitive mobile. Cu primul telefon, infractorul se apropie foarte mult de buzunarul, rucsacul sau mâna victimei, profitând de aglomerația din transportul public sau din magazine.

Scopul este captarea tokenului de plată, atâta timp cât funcția NFC este activată pe telefonul victimei. Această funcție este, în mod obișnuit, activă implicit, fiind necesară pentru plățile contactless.

În același timp, cu al doilea telefon, escrocul finalizează o achiziție, iar plata este procesată direct din contul persoanei atacate.

De ce este atât de greu de depistat

Metoda este considerată extrem de periculoasă deoarece totul se întâmplă în câteva secunde, fără contact fizic și fără semne evidente. Victima nu are timp să reacționeze, iar după ce tranzacția este efectuată, nu mai poate interveni.

Ce este metoda „atingerea fantomă”

Spre deosebire de alte atacuri cibernetice, această tehnică necesită prezența fizică a infractorului în apropierea victimei, însă nu presupune atingerea acesteia. Tocmai lipsa contactului direct face ca frauda să fie aproape imposibil de observat în momentul în care se produce.

Metoda „atingerea fantomă” demonstrează cât de sofisticate au devenit schemele folosite de infractori și cât de ușor pot exploata vulnerabilitățile tehnologiilor moderne.

