Dan Negru se revoltă din cauza scumpirilor la carburnați. ”România nu este o țară, este o afacere”

Dan Negru se revoltă din cauza scumpirilor la carburnați. FOTO: Facebook
Dan Negru se revoltă din cauza scumpirilor la carburnați. FOTO: Facebook

Cunoscutul om de televiziune Dan Negru a rămas șocat când a văzut cât costă litrul de motorină în Republica Moldova, comparativ cu România. „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul!”. Vedeta nu-și poate explica de ce motorina din România costă aproape 8 lei pe litru, în timp ce în Republica Moldova e doar 4,50 lei! 

Acesta a criticat deschis sistemul fiscal românesc și a afirmat că prețul real al carburanților nu ar trebui să fie atât de mare, ci este umflat de accize, taxe și suprataxe. 

Ca parte a mesajului său, Dan Negru a adus în discuție și trecutul industriei petroliere românești. El a  amintit de prima rafinărie de petrol din lume, Astra Ploiești, care a funcționat 124 de ani și a supraviețuit inclusiv celor două războaie mondiale, dar a fost închisă în 2004 în pofida importanței sale istorice pentru țară. 

În postarea sa, prezentatorul a citat și un vers celebru: „România nu e o țară. E o afacere!”.