Acesta a criticat deschis sistemul fiscal românesc și a afirmat că prețul real al carburanților nu ar trebui să fie atât de mare, ci este umflat de accize, taxe și suprataxe.

Ca parte a mesajului său, Dan Negru a adus în discuție și trecutul industriei petroliere românești. El a amintit de prima rafinărie de petrol din lume, Astra Ploiești, care a funcționat 124 de ani și a supraviețuit inclusiv celor două războaie mondiale, dar a fost închisă în 2004 în pofida importanței sale istorice pentru țară.

În postarea sa, prezentatorul a citat și un vers celebru: „România nu e o țară. E o afacere!”.