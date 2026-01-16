România, la un pas de COLAPS Energetic! Risc uriaș la pompă: avertismentul experților

Sursă: Realitatea PLUS

O nouă lovitură pentru români! Din cauza măsurilor luate de Ilie Bolojan, rafinăria Petromidia se închide. Potrivit expertului Dian Popescu, acest lucru va duce la o explozie a prețurilor la carburanți.

„Lucrurile se complică. De ce se complică? Conducta CPC (Caspian Pipeline Consortium) care alimentează Petromidia a fost bombardată. Rafinăria Petromidia a anunțat și se pregătește să închidă. Au fost lovite și două petroliere în Marea Neagră.

Lukoil-ul nu a mai pornit de câteva luni de zile și văd că se evită ajutarea Lukoil-ului să pornească urgent; deține 20% din necesarul de carburanți al României. Deci, practic, la ora asta, dacă nu se face ceva - de aceea și Ministrul Energiei este disperat - dacă nu se face ceva, România riscă să crească prețul.

Pentru că în momentul în care se decuplează Burgasul - petrolierele veneau, descărcau în Burgas și urcau și descărcau diferența în Marea Neagră - dacă se decuplează Burgasul, cum au de gând, și petrolierele trebuie să intre în Marea Neagră să descarce direct în terminal, va crește cu peste 10 dolari”, a declarat expertul în Energie, Dian Popescu.