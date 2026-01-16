România, la un pas de COLAPS Energetic! Risc uriaș la pompă: avertismentul experților
România, la un pas de COLAPS Energetic! Risc uriaș la pompă: avertismentul experților
O nouă lovitură pentru români! Din cauza măsurilor luate de Ilie Bolojan, rafinăria Petromidia se închide. Potrivit expertului Dian Popescu, acest lucru va duce la o explozie a prețurilor la carburanți.
„Lucrurile se complică. De ce se complică? Conducta CPC (Caspian Pipeline Consortium) care alimentează Petromidia a fost bombardată. Rafinăria Petromidia a anunțat și se pregătește să închidă. Au fost lovite și două petroliere în Marea Neagră.
Lukoil-ul nu a mai pornit de câteva luni de zile și văd că se evită ajutarea Lukoil-ului să pornească urgent; deține 20% din necesarul de carburanți al României. Deci, practic, la ora asta, dacă nu se face ceva - de aceea și Ministrul Energiei este disperat - dacă nu se face ceva, România riscă să crească prețul.
Pentru că în momentul în care se decuplează Burgasul - petrolierele veneau, descărcau în Burgas și urcau și descărcau diferența în Marea Neagră - dacă se decuplează Burgasul, cum au de gând, și petrolierele trebuie să intre în Marea Neagră să descarce direct în terminal, va crește cu peste 10 dolari”, a declarat expertul în Energie, Dian Popescu.
Citește și:
- 16:18 - Kelemen Hunor, presiuni pe Ilie Bolojan: ”UDMR vrea refacerea coaliției cu premier independent”-VIDEO
- 16:10 - Fostul ministru Rogobete spune că știa despre moartea bebelușului de la maternitatea „Polizu”
- 16:02 - Liderii celui mai de temut clan din Constanța rămân în arest. Judecătorii au respins toate cererile de eliberare
- 15:52 - Două adolescente de 17 ani din Bihor au dispărut de acasă. Poliția cere ajutorul populației
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News