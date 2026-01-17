Deși o moțiune simplă nu atrage după sine demiterea automată a unui ministru, adoptarea acesteia ar transmite un semnal puternic privind pierderea susținerii parlamentare pentru șefa de la Externe.

Această mișcare nu ar fi o premieră pentru actuala coaliție. Un episod similar a avut loc recent în cazul ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), când PSD a ales să voteze tot alături de opoziție.

Situația actuală pune sub semnul întrebării stabilitatea guvernării, în condițiile în care protocolul oficial al coaliției interzice explicit partenerilor să susțină moțiuni îndreptate unii împotriva celorlalți.

Mărul discordiei în acest nou conflict este votul exprimat de România pentru acordul Mercosur. Social-democrații aduc acuzații grave și spun că Oana Toiu nu a avut un mandat clar pentru a susține acest acord în cadrul Consiliului European.

Mai mult, PSD afirmă că decizia luată la nivelul Ministerului de Externe reprezintă o „trădare” a intereselor fermierilor români.

De cealaltă parte, Ministerul de Externe se apără și spune că toate procedurile legale au fost respectate cu strictețe și că acțiunile sale s-au bazat pe informațiile și analizele primite de la instituțiile abilitate.