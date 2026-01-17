Tensiuni în Coaliție. PSD ar putea vota moțiunea împotriva Oanei Țoiu - SURSE

Tensiuni în Coaliție
Tensiuni în Coaliție

Coaliția este pe un butoi de pulbere! Potrivit unor surse Realitatea PLUS, PSD va vota alături de opoziție moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Ar fi a doua moțiune simplă votată de PSD împotriva unui ministru al USR, după cea îndreptată împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Tot scandalul a pornit din cauza votului pe acordul Mercosur. Și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a criticat felul în care s-a luat decizia. Tensiunile fără precedent riscă să ducă la ruperea coaliției, mai ales în contextul în care liderii se reunesc luni sau marți ca să reia negocierile pe noile reforme, care ar trebui asumate de Guvern tot săptămâna viitoare.

Deși o moțiune simplă nu atrage după sine demiterea automată a unui ministru, adoptarea acesteia ar transmite un semnal puternic privind pierderea susținerii parlamentare pentru șefa de la Externe. 

Această mișcare nu ar fi o premieră pentru actuala coaliție. Un episod similar a avut loc recent în cazul ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), când PSD a ales să voteze tot alături de opoziție.

Situația actuală pune sub semnul întrebării stabilitatea guvernării, în condițiile în care protocolul oficial al coaliției interzice explicit partenerilor să susțină moțiuni îndreptate unii împotriva celorlalți. 

Mărul discordiei în acest nou conflict este votul exprimat de România pentru acordul Mercosur. Social-democrații aduc acuzații grave și spun că Oana Toiu nu a avut un mandat clar pentru a susține acest acord în cadrul Consiliului European.

Mai mult, PSD afirmă că decizia luată la nivelul Ministerului de Externe reprezintă o „trădare” a intereselor fermierilor români.

De cealaltă parte, Ministerul de Externe se apără și spune că toate procedurile legale au fost respectate cu strictețe și că acțiunile sale s-au bazat pe informațiile și analizele primite de la instituțiile abilitate.