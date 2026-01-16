Luis Lazarus, printre patrioții sătui să fie umiliți de Bolojan: ”Toată lumea este supărată” -VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Luis Lazarus a fost, joi seară, printre patrioții revoltați de taxele și impozitele impuse de Guvernul Ilie Bolojan. Europarlamentarul susține că oamenii s-au săturat să fie umiliți în fiecare zi de cei care ne conduc.

”Mulțumim tuturor acestor oameni bravi care au venit de peste tot din țară și chiar unii din diaspora și au venit să protesteze împotriva Legii Vexler, împotriva taxelor și impozitelor, împotriva lipsei de strategie pe care o are acest impostor numit Bololan, împotriva imixtiunilor pe care le are acest pseudo-președinte care a ajuns absolutamente întâmplător în funcție, pentru că odată au votat și românii cum trebuie în noiembrie 2024 și, bineînțeles că după toată povestea asta, au anulat alegerile.

Toată lumea este supărată pentru că nu mai poate să își exprime un punct de vedere nici măcar pe rețele, nici la majoritatea televiziunilor, mă rog, mai puțin la Realitatea... Toată lumea este supărată pentru că s-au potopit cu taxele pe oameni și s-au trezit acum la început de an că au de plătit de trei-patru ori impozite pe apartamente, taxe de gunoi și alte aberații”, a declarat Luis Lazarus.

