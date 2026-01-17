UPDATE 14:14 - Kirilo Budanov: Negociatori ucraineni sosesc în SUA la ”o conversaţie importantă”

Negociatori ucraineni au sosit în Statele Unite la negocieri cu emisarul lui Donald Trump Steve Witkoff şi cu ginerele preşedintelui american Jared Kushner, pentru a pune capăt războiului cu Rusia, anunţă sâmbătă un membru al delegaţiei, relatează AFP.

”(Am) sosit în Statele Unite (împreună) cu (şeful securităţii) Rustem Umerov şi (negociatorul) David Arahamia. Vom avea o conversaţie importantă cu partenerii noştri americani cu privire la detaliile acordului de pace. (...)O reuniune comună cu Steve Witkoff, Jared Kushner şi (secretarul amrican al Forţelor Terestre) Dan Driscoll este prevăzută”, a anunţat Kirilo Budanov pe reţele de socializare.

UPDATE 12:45 - Rusia a doborât 99 de drone ucrainene în cinci regiuni și deasupra Mării Negre și a Mării Azov

Apărarea aeriană rusească a doborât 99 de drone ucrainene cu aripi fixe, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în cinci regiuni și deasupra Mării Negre și a Mării Azov, potrivit Ministerului rus al Apărării, informează sâmbătă EFE.

”În timpul nopții, apărarea aeriană a distrus și interceptat 99 de drone ucrainene”, a declarat comandamentul militar rus pe Telegram.

Aproape jumătate dintre drone, în total 47, au fost distruse deasupra Mării Negre, iar una deasupra Mării Azov.

Regiunea cea mai afectată a fost Belgorod, unde au fost doborâte 29 de drone, urmată de Kursk cu 12 drone doborâte.

Drone au fost neutralizate și în regiunile Rostov și Astrahan, precum și în peninsula Crimeea anexată.

Din cauza amenințării reprezentate de drone, operațiunile de pe aeroporturile Krasnodar, Saratov și Volgograd au fost suspendate temporar.

Autoritățile locale nu au raportat pagube sau victime.

UPDATE 11:00 - SUA iau în considerare crearea unui „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina

Oficialii americani au propus extinderea „Consiliului pentru pace” din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a anunţat Financial Times (FT), citat de Kyiv Independent.

Acesta este inspirat din planul preşedintelui american Donald Trump pentru reconstrucţia postbelică a Gazei. Detaliile privind un potenţial Consiliu pentru pace pentru Ucraina nu au fost clarificate imediat.

Trump a anunţat iniţial Consiliul pentru Pace din Gaza pe 15 ianuarie într-o postare pe Truth Social, semnalând începutul celei de-a doua faze a planului condus de SUA pentru stabilirea păcii pe termen lung între Israel şi Palestina. Consiliul, prezidat de Trump, va prelua probabil temporar administrarea şi eforturile de reconstrucţie din Gaza.

Trump a numit mai mulţi lideri mondiali în consiliul de administraţie, printre care Ajay Banga, preşedintele Băncii Mondiale, şi prim-ministrul canadian Mark Carney. Lista, care urmează să fie dezvăluită în întregime la Davos, în cadrul Forumului Economic Mondial de săptămâna viitoare, include şi înalţi oficiali implicaţi în negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia, trimişii speciali Steve Witkoff şi Jared Kushner, precum şi secretarul de stat Marco Rubio.

Rapoartele privind propunerea de înfiinţare a unui consiliu axat pe Ucraina vin în contextul în care preşedintele Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu Trump în marja Forumului de la Davos şi va supraveghea semnarea unui plan în valoare de 800 de miliarde de dolari, pe o perioadă de zece ani, menit să revigoreze economia Ucrainei odată cu încetarea ostilităţilor.

Deşi detaliile privind un potenţial Consiliu de Pace pentru Ucraina sunt puţine, o persoană informată cu privire la propunere a declarat pentru FT că administraţia Trump consideră conceptul „un potenţial substitut al ONU... un fel de organism paralel neoficial care să se ocupe de alte conflicte din afara Fâşiei Gaza”.

Kyiv Independent a contactat Departamentul de Stat pentru a obţine un comentariu.

Un înalt oficial ucrainean a salutat în FT perspectivele unui Consiliu de Pace pentru Ucraina ca parte importantă a implementării unei păci durabile în Ucraina. Oficialul a menţionat că acest consiliu, care ar fi prezidat de Trump, ar putea include reprezentanţi ucraineni, europeni, ruşi şi NATO.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

”Negocieri vor avea loc mâine (sâmbătă) la Miami, în Florida, cu participarea secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, a șefului de cabinet al președintelui, Kirilo Budanov, și a șefului grupului parlamentar ”Slujitorul Poporului”, David Arakhamia”, a transmis ambasadoarea Kievului în Statele Unite, Olga Stefanișina pe Facebook, fără a preciza cine va reprezenta Statele Unite.

În acest moment, Rusia controlează circa o cincime din Ucraina, inclusiv Peninsula Crimeea, pe care a anexat-o în 2014.

Kremlinul vrea ca Kievul să își retragă trupele din anumite părți din regiunea Donețk pe care nu le controlează, dar le revendică ca fiind ale sale.

La rândul său, Ucraina, care a respins ideea de a ceda teritorii Moscovei, dorește oprirea luptelor de-a lungul frontului actual.

SUA au propus o zonă economică liberă dacă Ucraina își retrage trupele.