UPDATE- Una dintre victime va fi transferată în stărinătate

”Intervenție de urgență în urma unei explozii produse la un imobil din Alba Iulia.

În urma incidentului, 22 de persoane au fost evacuate din imobil. Acestea nu necesită asistență medicală.

Un alt pacient (bărbat, 35 ani) cu arsuri pe 50% din corp și căi respiratorii afectate, intubat, a ajuns la UPU Alba, unde primește asistență medicală de specialitate.

După echilibrarea hemodinamica a pacientului și după consultul de specialitate se va solicita transfer în străinătate”, anunță Ministerul Sănătății.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

”Detaşamentul de pompieri Albă Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice şi prim ajutor medical în mun.Albă Iulia, str Arnsberg. Din informaţiile primite, ar fi vorba despre o explozie produsă la un apartament situat la etajul 3 al unui bloc, 2 persoane”, a anunţat iniţial ISU Alba.

Cele două persoane surprinse de suflul exploziei au fost asistate medical la locul producerii evenimentului.

Potrivit reprezentanților ISU, una dintre victime, un bărbat în vârstă de 37 de ani, s-a ales cu arsuri la nivelul corpului, iar cealaltă, o femeie de 24 de ani, are o plagă taiată la nivelul braţului drept.

”Ca urmare a exploziei, o persoana de sex masculin, aproximativ 37 ani, aflata la etajul 3 a blocului a suferit arsuri la nivelul corpului.

Cea de-a doua persoana, sex feminin, aprox 24 ani, a suferit o plagă la nivelul membrului inferior drept in timp ce se autoevacua de la etajul 4 al blocului, nefiind afectata de suflul explozei”, a transmis ISU Alba.

De asemenea, pompierii au evacuat 20 de persoane din blocul în care s-a produs explozia.